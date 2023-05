Ausgezeichnete Vorleserin – Die Stimme aus Basel, der Amerika so gerne zuhört Stephanie Neméth-Parker kam vor Jahren der Liebe wegen in die Schweiz. Die gebürtige Amerikanerin liest erfolgreich Hörbücher ein. Einst war sie Statistin am Set von «Friends». Markus Wüest

Stephanie Németh-Parker in der professionellen Aufnahmekabine im Keller ihres Hauses. Foto: Nicole Pont

Stephanie Németh-Parkers Stimme ist so schön, und sie liest so gut, so packend und fantasievoll, dass sie in der Endauswahl war für den Audie Award als beste weibliche Vorlesestimme.