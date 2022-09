Baselland vor Steuer-Abstimmung – Die Steuern der Reichen entzweien den Kanton Der Landrat beschliesst nach emotionaler Debatte, die Vermögenssteuer zu senken. Den definitiven Entscheid werden die Stimmberechtigten fällen. Thomas Dähler

Ronja Jansen, Wortführerin der Linken, wettert im Landrat gegen die «Ungerechtigkeit» der Steuerentlastung für die Reichen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Am 27. November werden die Baselbieter Stimmberechtigten über die Senkung der Vermögenssteuer abstimmen. Der Landrat hat am Donnerstag das entsprechende Gesetz nach der zweiten Lesung mit 49 zu 30 Stimmen bei zwei Enthaltungen verabschiedet. Mit der Debatte haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier de facto den Abstimmungskampf eingeläutet. Links und rechts sind bei der Vermögenssteuer komplett gegenteiliger Ansicht. In der Ratssitzung haben sie fleissig ihre Argumente ausgebreitet.