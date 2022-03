Interview mit Tanja Stadler – «Die Sterblichkeit ist um mehr als das Zehnfache gefallen» Zum Ende der Taskforce zieht Präsidentin Tanja Stadler Bilanz. Sie sagt, welche Risiken die Aufhebung der letzten Massnahmen birgt – und wann aus ihrer Sicht der nächste Booster fällig ist. Jacqueline Büchi Nik Walter

«Da schwingt keinerlei Frust mit»: Tanja Stadler, Präsidentin der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes, zur bevorstehenden Auflösung des Gremiums. Foto: Dominik Plüss

Die Infektionszahlen gehen in der Schweiz durch die Decke – und nun löst sich die Covid-Taskforce auf. Ist das wirklich der richtige Moment? Als Taskforce haben wir immer gesagt, wir hören auf, sobald das möglich ist. Ja, die Infektionszahlen sind hoch, aber wir verstehen das Virus heute viel besser als am Anfang der Pandemie. Zudem geht die Schweiz nun auch politisch in den Normalbetrieb zurück. Klar ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Arbeit fortführen und ihre Erkenntnisse weiterhin mit der Öffentlichkeit teilen werden.

Die Auflösung der Taskforce erfolgt zwei Monate früher als ursprünglich geplant. Was ist der Grund für diese Hauruckübung? Der Frust darüber, dass ihre Empfehlungen ignoriert wurden? Nein, da schwingt keinerlei Frust mit. Das Mandat war so aufgesetzt, dass es sicher den ganzen Winter andauert, bis spätestens Ende Mai. Wir haben uns entschlossen, den Schlussstrich dann zu ziehen, wenn die akute Phase vorbei ist und die drängendsten Fragen vermehrt von der Politik beantwortet werden müssen. Mit einer Hauruckaktion hat das nichts zu tun.

Der Entscheid, fast alle Massnahmen aufzuheben, wurde Mitte Februar kommuniziert. Kaum eine Woche danach stiegen die Zahlen wieder. War damit zu rechnen? Es war klar, dass es mehr Infektionen geben würde, wenn die Masken in den Innenräumen fallen. Man weiss inzwischen, dass dieser Schritt zu einem ungefähr 20 Prozent schnelleren Anstieg geführt hat. Parallel dazu haben wir seit Anfang Januar die Omikron-Schwestervariante BA.2 in der Schweiz. Wir wussten, dass diese noch ansteckender ist als die ursprüngliche Omikron-Variante BA.1 und dass sie irgendwann dominant werden würde. Dieser Zeitpunkt ist nun zusammengefallen mit den Auswirkungen der Öffnungsschritte.

«Es ist noch nicht klar, wie sich Omikron bezüglich Langzeitfolgen genau auswirken wird.»

Ende Monat fallen voraussichtlich auch die Maskenpflicht im ÖV und im Gesundheitswesen sowie die Isolationspflicht. Was raten Sie dem Bundesrat als letzte Amtshandlung? Es kommt darauf an, was das Ziel ist. Der Bundesrat hat als oberstes Ziel den Schutz der Gesundheitseinrichtungen formuliert. Was die Belegung der Intensivstationen betrifft, ist die Situation im Moment viel besser als im Jahr 2020. Allerdings bringt eine hohe Viruszirkulation auch sonst Probleme mit sich. Etwa die vielen krankheitsbedingten Ausfälle, die auch das Personal in Gesundheitseinrichtungen betreffen. Oder Long Covid: Es ist noch nicht klar, wie sich Omikron bezüglich Langzeitfolgen genau auswirken wird. Diese Risiken sind da, aber das haben wir schon in der Vergangenheit kommuniziert.

Vermehrt werden wieder ältere Personen hospitalisiert. Warum wird für diese vulnerablen Menschen kein zweiter Booster empfohlen? Wir sehen in den Daten, dass sich seit den Öffnungsschritten vermehrt wieder Ältere anstecken. Der Anteil der Älteren, die nach einer bestätigten Infektion im Spital landen, liegt aber in der Omikron-Welle relativ konstant bei einem Wert von 3,5 Prozent. Die Immunität scheint in dieser Gruppe gegen schwere Verläufe also noch nicht markant abgenommen zu haben. Aber ganz klar: Wir müssen sehr wachsam sein. Wenn sich das ändert, ist es im Interesse aller, dass diese Personen rasch eine Auffrischungsimpfung bekommen können.

Die Impfkommission hält sich bislang zurück bezüglich einer Empfehlung für einen zweiten Booster. Lassen wir wieder wertvolle Zeit verstreichen? Zentral wird sein, im Herbst die Auffrischungsimpfung frühzeitig und gut aufzugleisen. Im Sommer müssen wir wissen, wem man die Impfung anbieten will, damit die Impfkampagne dann auch entsprechend ausgerollt werden kann. Diese Menschen sollten im September geimpft werden können, damit wir sicher bereit sind, wenn es im Herbst wieder losgeht.

«Ich bin sehr dafür, dass man allen Menschen, die das wünschen, einen zweiten Booster zugänglich macht.»

Sollen auch junge Menschen einen zweiten Booster bekommen, wenn sie das wollen? Ich bin sehr dafür, dass man die Impfung allen Menschen, die das wünschen, zugänglich macht. Die Situation ist vergleichbar mit der Grippeimpfung: Dort lassen sich auch Jüngere impfen – nicht, weil sie sich fürchten, an der Grippe zu sterben, sondern weil es nicht angenehm ist, eine Woche mit starken Symptomen im Bett zu liegen.

Zahlen aus England zeigen, dass wegen der hohen Grundimmunität in der Bevölkerung viel weniger Menschen an Corona sterben als zu Beginn der Pandemie. Momentan ist das Risiko, an einer Corona-Infektion zu sterben, nur noch etwa gleich hoch wie bei der Grippe. Gibt es solche Berechnungen auch für die Schweiz? Was wir auf Basis der verfügbaren Daten sagen können: In der zweiten Welle sind von den positiv getesteten über 60-Jährigen rund fünf Prozent gestorben. Jetzt sind wir bei unter einem halben Prozent. Die Sterblichkeit ist anhand dieser Zahlen also um mehr als das Zehnfache gefallen. Noch nicht eingerechnet ist hier die Dunkelziffer. Das heisst, dass die Sterblichkeit in Realität noch deutlich stärker zurückgegangen sein dürfte. Um die momentane Sterblichkeit genau zu berechnen, brauchen wir weitere serologische Tests.

Verdanken wir dies der Impfung? Ja, die Entwicklung zeigt uns, wie gut die Impfung wirkt. Nur dank ihr kommen wir ohne eine Überlastung der Gesundheitssysteme durch diese grosse Omikron-Welle. Schauen Sie nach Hongkong und Neuseeland: Beide Staaten haben in etwa die gleich hohen Infektionszahlen, aber in Neuseeland sind die Älteren geimpft, in Hongkong nicht. In Hongkong ist die Corona-Sterblichkeit derzeit 50-mal höher als in Neuseeland.

Die Taskforce forderte immer wieder eine bessere Datenerfassung in der Pandemie. Welche Daten oder Instrumente braucht die Schweiz, die sie heute noch nicht hat? Vor allem zwei Dinge: Erstens brauchen wir ein Long-Covid-Register. Leider haben wir keine Kohorte, die uns erlauben würde, die langfristigen Folgen von Corona besser zu verstehen. Wir wissen beispielsweise noch zu wenig über den Einfluss der Impfung auf Long Covid.

Und zweitens? Zweitens wäre es wichtig, zu wissen, wer in der Bevölkerung welche Immunität hat, welche T-Zellen, welche neutralisierenden Antikörper. Diese Daten müssen dann verknüpft werden mit der Geschichte der Patienten: Sind sie jemals positiv getestet worden, und wenn ja, wann? Wann wurde mit welchen Impfstoffen geimpft? Erst mit der Kombination solcher Daten kann man beurteilen, welche Menschen im Herbst eine weitere Auffrischungsimpfung brauchen.

«Wir wissen bei positiv Getesteten ja nicht einmal, ob sie geimpft waren oder nicht, weil wir diese Daten schweizweit nicht miteinander verbinden.»

Von solchen Datensätzen sind wir aber weit weg. Teilweise wären die Daten vorhanden, aber sie dürfen heute nicht verknüpft werden. Wir wissen bei positiv Getesteten ja nicht einmal, ob sie geimpft waren oder nicht, weil wir diese Daten schweizweit nicht miteinander verbinden. Ich verstehe es, wenn Privatpersonen gewisse Daten ungern teilen wollen. Teilweise habe ich aber ein bisschen Mühe damit, wenn ich sehe, was in den sozialen Medien alles geteilt wird – und dass gleichzeitig essenzielle anonymisierte Daten für die Pandemiebekämpfung nicht existieren.

Welche Hausaufgaben muss die Schweiz sonst noch machen bis zum nächsten Herbst, damit wir dann nicht wieder alle überrascht sind? Dieses Virus wird durch Aerosole und Tröpfchen in Innenräumen übertragen. Es muss Standard sein, dass in Schulen, Läden, Zügen oder anderen Räumen, wo die Menschen dicht beisammen sind, für frische Luft gesorgt wird. Etwa mit Lüftungen und CO 2 -Sensoren. Und auch die Maske darf nicht in Vergessenheit geraten. Sie ist eine physische Barriere, die das Virus abhält – so wie bei Malaria das Moskitonetz.

Taskforce löst sich auf Infos einblenden Heute Dienstag findet die vorerst letzte reguläre Pressekonferenz des Bundesamts für Gesundheit zur Corona-Krise statt. Ein letztes Mal mit dabei ist auch Taskforce-Chefin Tanja Stadler. Das Expertengremium löst sich per Ende März auf, zwei Monate früher als ursprünglich vorgesehen. Die Mathematikerin Stadler präsidierte das unabhängige Expertengremium seit August 2021, davor hatten Martin Ackermann und Matthias Egger das Präsidium inne. Die Taskforce hat die Behörden während der Pandemie beraten, entlöhnt wurden die Mitglieder nicht. (jbu)

Als Präsidentin der Taskforce wurden Sie zu einer öffentlichen Figur. Wie haben Sie das erlebt? Ich habe es immer als Privileg gesehen, mich in der Krisenbewältigung einbringen zu können. Es gab in der Öffentlichkeit ein grosses Bedürfnis nach Information; neben der Politikberatung habe ich daher gern die wissenschaftlichen Erkenntnisse geteilt.

Welche Momente waren im Rückblick am schwierigsten für Sie? Ganz klar, wenn rote Linien überschritten wurden, zum Beispiel, wenn es um Drohungen ging.

«Man hat mir sehr viele Dinge an den Hals gewünscht, die sehr persönlich waren.»

Was für Drohungen waren das? Man hat mir sehr viele Dinge an den Hals gewünscht, die sehr persönlich waren. Meist kamen die Drohungen per Mail, manchmal auch per Telefon auf der Combox.

In welchen Phasen kamen solche Drohungen am häufigsten? Eigentlich immer dann, wenn die Diskussion darum ging, ob Massnahmen verschärft werden.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den Behörden und dem Bundesrat erlebt? Wurden Sie ernst genommen? Ich hatte mit BAG-Direktorin Anne Lévy jede Woche einen Austausch, mit Bundesrat Alain Berset etwa alle zwei Wochen. Ich hatte in den Gesprächen den Eindruck, dass sie sehr interessiert sind und die Fakten kennen möchten. Ich habe das als sehr konstruktiv wahrgenommen.

Was müssen wir ändern, damit wir bei künftigen Krisen nicht wieder ganz bei null anfangen müssen? Es wäre sehr hilfreich, wenn man einen permanenten Austausch zwischen Wissenschaft und Politik institutionalisieren würde. Dann sind die Beziehungen schon da, wenn die nächste Krise kommt.

«Ich bin überzeugt, dass wir künftig im Winter viel öfter Masken sehen werden.»

Was wird nach der Pandemie in unserer Gesellschaft nicht mehr so sein wie vor der Pandemie? Früher hat niemand von uns, ausser im Spital, je eine Maske angehabt. Das wird sich ändern. Wir sind viel mehr darauf sensibilisiert, dass wir uns mit Masken schützen können. Ich bin überzeugt, dass wir künftig im Winter viel öfter Masken sehen werden. Das wird bleiben, nicht als Pflicht, einfach als zusätzliches Mittel, um sich zu schützen.

Werden Sie selbst auch künftig beim Einkaufen eine Maske tragen? Bei der aktuell hohen Viruszirkulation ziehe ich in den Läden immer eine Maske an, ab dem 1. April werde ich auch im ÖV weiterhin eine Maske tragen. Wenn das Virus aber kaum zirkuliert, dann sehe ich auch keinen Grund dafür. Im Herbst und Winter werde ich vermutlich vermehrt eine Maske tragen, einfach, um nicht krank zu werden.

Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi Nik Walter ist Redaktor im Team Wissen der Redaktion Tamedia. Der promovierte Biologe schreibt seit 1997 für Tamedia, von 1999 bis Ende 2021 leitete er das Ressort Wissen. Schwerpunkte bilden Life Sciences, Medizin und Wissenschaftspolitik. 2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen. Mehr Infos @sciencenik

