NLA-Basketballer in den Playoffs – Die Starwings verlieren – und jubeln dennoch Die Baselbieter verlieren gegen Fribourg zu Hause klar mit 64:88. Weil aber Genf das Team aus Boncourt schlägt, qualifizieren sich die Starwings dennoch für die Ausscheidungsspiele.

Die Starwings (hier mit Branislav Kostic am Ball) waren gegen Fribourg chancenlos – in den Playoffs wollen sie wieder zaubern. Foto: Keystone

Natürlich kommen jetzt all die Erinnerungen wieder hoch. An die magischen Abende in der Sporthalle in Birsfelden, die Siege gegen Genf und Neuchâtel, und das Endspiel gegen Fribourg, das man erst nach grossem Kampf verlor. Vergangene Saison murksten sich die Starwings durch die Qualifikationsphase, erreichten gerade noch so die Playoffs – und zauberten sich dann beinahe zum Meistertitel.

Nun stehen die Starwings wieder in den Playoffs. Wieder hatten die Baselbieter in der Qualifikationsphase viele Verletzte zu beklagen und mussten etliche ärgerliche Niederlagen hinnehmen. Doch sie stehen unter den besten acht Mannschaften der Nationalliga A. Zwar verlor das Team von Trainer Dragan Andrejevic die letzte Partie zu Hause gegen Schweizer Meister Fribourg deutlich mit 64:88. Doch weil Genf gegen Boncourt gleichzeitig siegte, spielte das am Ende keine Rolle.

Nun bekommen es die Starwings im Playoff-Viertelfinal ab kommendem Samstag mit der Mannschaft aus Massagno zu tun. Alle Direktbegegnungen mit den Tessinern hat man in dieser Saison verloren. Mit Ausnahme des ersten Aufeinandertreffens zu Hause, als man nur mit zwei Zählern Unterschied verlor, waren die Duelle stets klare Angelegenheiten. Pascal Donati, Präsident des Clubs, sagt: «Wir wollen Massagno das Leben so schwer wie möglich machen.»

«Wieso nicht?»

Coach Andrejevic hat höhere Ziele. Bereits Anfang März, als es bei den Starwings nicht lief und die Playoffs in weite Ferne gerückt waren, sagte er: «Was wir letztes Jahr erreicht haben, war kein Zufall. Wieso sollen wir nicht wieder erfolgreich sein?»

Auch vergangene Saison sprach zu Beginn der Playoffs wenig für ein Exploit des Teams mit dem kleinsten Budget der Liga. Und dennoch spielten sich die Starwings in einen Lauf, der erst im Final endete. Ein solcher Lauf begann in der aktuellen Spielzeit bereits vor den Playoffs, in den letzten zwei Wochen: Von den den jüngsten vier Partien gewannen die Baselbieter drei und zeigten vor allem gegen Lugano und Genf starke Leistungen.

Dazu kommt, dass der US-Amerikaner Devin Cooper vor dem Korb ein sicherer Wert ist und bei ihm Punkte garantiert sind. Zudem hat sich sein Landsmann Thomas Rutherford von seiner Verletzung erholt und kommt immer besser in Fahrt. Cooper und Rutherford waren es auch, die gegen Fribourg die treffsicherten Werfer bei den Starwings waren.

Doch die feinen Händchen von Cooper und Rutherford alleine werden nicht reichen, dass sie das Team aus Birsfelden gegen Massagno in der Best-of-Five-Serie durchsetzen wird. Dass wissen die Spieler selber, das weiss Präsident Donati – und das weiss auch Trainer Andrejevic. Er sagt: «Was meine Jungs in den vergangenen Wochen geleistet haben, ist unglaublich. Jetzt gilt es ernst.»

NLA. Playoff-Viertelfinal, Best-of-Five. 23.4., 17.30 Uhr: Massagno – Starwings. 26.4., 19.30 Uhr: Massagno – Starwings. 1.5., 16 Uhr: Starwings – Massagno. Evt. 3.5., 19.30 Uhr: Starwings – Massagno. Evt. 5.5., 19.30 Uhr: Massagno – Starwings.

Starwings – Fribourg 64:88 (28:42)

Sporthalle Birsfelden. – 500 Zuschauer (Gratiseintritt).

Starwings: Cooper (24), Kostic (2), Hansen (10), Schommer (9), Rutherford (15), Vranic (4), Schneider.

