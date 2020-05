Regionalsport – Die Starwings gehen auf Nummer sicher Der Baselbieter Basketballclub zieht seine U-23 aus der 1. Liga zurück und spart somit 35’000 Franken. Doch von einer finanziellen Krise sei der Verein weit entfernt. Tobias Müller

Da war die Sportwelt noch in Ordnung, und die Spieler der Starwings konnten auf engsten Raum miteinander trainieren. Foto Keystone

Dass alles schnell gehen kann, merkten auch die Starwings, als die Corona-Krise im März das Leben und den Sport aus den Bahnen der Normalität schleuderte. In der einen Woche kämpften die Baselbieter noch um den Playoffeinzug, in der nächsten war alles vorbei. Die Meisterschaft wurde abgebrochen, und damit fielen unter anderem auch die Einnahmen der zahlenden Zuschauer bei den Heimspielen weg.

Nun kommunizierte die Clubführung der Starwings, dass man auf kommende Saison hin die U-23 aus der 1. Liga zurückziehen werde. Die Kosten für eine Spielzeit belaufen sich laut Club auf 35’000 Franken, die man so einsparen möchte. In Zukunft wird stattdessen eine U-20-Equipe bei den Junioren auflaufen. Neben dieser konstanten Einsparung will man in Birsfelden pro Saison zusätzliche 25’000 Franken weniger ausgeben oder mehr einnehmen, um die Bilanz ausgeglichen zu gestalten. Das Jahresbudget der Starwings belief sich bisher auf rund 350’000 Franken.

Entschluss bereits im Dezember

Vizepräsident Pascal Donati sagt, dass die jüngsten Entwicklungen nichts mit Corona zu tun hätten. «Wir haben diese Massnahmen bereits im Dezember beschlossen, bevor das alles angefangen hat.» Donati begründet den Entscheid damit, dass man für die kommenden Jahren auf Nummer sicher gehen wolle. Von einer finanziellen Krise im Club möchte er nicht sprechen. «Wir sind weit davon entfernt, das Messer am Hals zu haben», sagt er.

Dank einer ausserordentlichen Zahlung der zuletzt aufgelösten alten Liga (LNBA) über 15’000 Franken und zusätzlich neuen Sponsoren sollen für die kommenden Spielzeiten die Einsparungen eingehalten werden. Ob sich in Zukunft auch an der Kaderzusammenstellung etwas ändern wird, hängt auch vom Schweizer Basketballverband ab. Dieser wird im Juni über neue Regelungen für den Einsatz von ausländischen Spielern bestimmen. Zurzeit kann jedes Team in der NLA maximal vier Ausländer verpflichten, davon dürfen drei gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen. Eine Reduktion auf insgesamt drei Ausländer, wobei zwei davon eingesetzt werden können, wird unter anderem auch von Pascal Donati angestrebt.