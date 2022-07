Enttäuschende Sprinterinnen – Die Staffel nutzt ihre Chance nicht und wird WM-Siebte Ausser Mujinga Kambundji bringt keine des Schweizer Quartetts die erwartete Leistung, deshalb bleibt ein Spitzenplatz illusorisch. Es gibt einige Fragen vor der EM. Monica Schneider

Zufriedenheit sieht anders aus: Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, Salomé Kora und Géraldine Frey (von links) nach ihrem Einsatz, Foto: Keystone

An den Olympischen Spielen vor einem Jahr verlor die Schweizer Sprintstaffel angeführt von Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte Tränen über eine verpasste Medaille. Tatsächlich waren sie nur ganz knapp am dritten Platz vorbeigeschrammt und hatten sich mit dieser Superleistung viel Respekt verschafft. An der WM nun, ein Jahr später, war die Ausgangslage eine ganz andere – und deshalb auch das Resultat.

Weil Staffelcoach Adi Rothenbühler Kambundji nach ihren sechs Einsätzen in sechs Tagen einen Ruhetag verschrieb, startete die Schweiz erstmals überhaupt ohne ihre Leaderin in einem Vorlauf und musste in 42,73 Sekunden mit Platz 8 Vorlieb nehmen. Das bedeutete für den Final: Bahn 1 und enge Kurve.

Die Deutschen wieder vor der Schweiz

Diese Ausgangslage war nicht à priori schlecht. Doch die Schweizerinnen vermochten aus ihrer zweiten Chance – nun mit Kambundji auf der zweiten Position – nicht mehr zu machen als im Vorlauf. Im Gegenteil. In 42,81 waren sie noch um einige Hundertstel langsamer und wurden enttäuschend und enttäuschte Siebte. Die Amerikanerinnen sprinteten in 41,14 überraschend zu Gold, überraschend deshalb, weil für die Jamaikanerinnen die 100- und 200-m-Weltmeisterinnen Jackson und Fraser-Pryce sowie Olympiasiegerin Thompson-Herah starteten.

Und ja, Bronze erkämpften sich in 42,03 die Deutschen, die mit dieser Zeit nur zwei Hundertstel unter dem Schweizer Rekord blieben und damit die erste Medaille für ihr Land gewannen . Mit Gina Lückenkemper hatte nur gerade eine Deutsche den 100-m-Halbfinal erreicht (13.) und keine jenen über 200 m. Den Schweizerinnen war es denn in den vergangenen Jahren auch geglückt, Deutschland zu überholen. Im letzten Sommer in Tokio und auch an der letzten WM in Doha 2019 wurden sie hinter den Schweizerinnen Fünfte. Das deutsche Team nutzte im Final ihre Chance, als sich Dina Asher-Smith unterwegs verletzte und die Britinnen noch auf Platz 6 zurück fielen.

Für Ajla Del Ponte brach eine kleinere Welt zusammen – im vergangenen Jahr in 10,90 die Rekordhalterin, und jetzt unter «ferner sprinteten».

Die Schweizerinnen waren mit einem hervorragenden Diamond-League-Resultat in die USA gereist, in Stockholm waren sie mit 42,13 und mit der neuen Starterin Géraldine Frey um nur acht Hundertstel über dem Schweizer Rekord geblieben. Del Ponte schien nach ihren vielen verpassten Trainingswochen doch noch in Form gekommen. Doch diese schmale Basis erhielt nach dem 100-m-Vorlauf in Eugene einen markanten Riss, als Del Ponte in 11,41 sang- und klanglos ausschied.

Für die Tessinerin brach eine kleinere Welt zusammen – im vergangenen Jahr in 10,90 die nationale Rekordhalterin, und jetzt unter «ferner sprinteten». Während der ganzen Woche galt es, ihre Zweifel wegzudiskutieren, um in der Staffel eine starke Schlussläuferin zu haben. Doch das klappte nur bedingt. Auch ihr verhaltener Auftritt im Vorlauf trug zum mässigen Resultat bei.

Der verunglückte Wechsel: Ajla Del Ponte muss abbremsen, damit Salomé Kora sie noch erreicht. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Im Final klappte dann noch weniger. Ein grober Wechselfehler zwischen Salomé Kora und Del Ponte, die nach aggressiverem Anlaufen noch einmal abbremsen musste, kostete mehrere Zehntel – da nützte auch ein glänzender Lauf Kambundjis auf der Gegengeraden wenig, die im Vergleich zu Sarah Atcho, die in der Qualifikation auf dieser Position gelaufen war, vier Zehntel schneller war.

Die Erkenntnis einfach – und schwierig umzusetzen: Die Schweiz kann sich an einer WM oder Olympischen Spielen nur dann Chancen auf einen Spitzenplatz ausrechnen, wenn sie über mindestens zwei gesunde und sich in Höchstform befindede Sprinterinnen verfügt – wie Kambundji und Del Ponte in Tokio. Dazu müssen die Wechsel perfekt gelingen und die Starterin schneller sein als Frey am Samstagabend.

An der EM ohnehin ohne Kambundji – im Vorlauf

Rothenbühler hat auch im Hinblick auf die EM in drei Wochen in München im Vorlauf auf Kambundji verzichtet. Dort verhindert der Zeitplan, dass die WM-Fünfte über 100 m alle Einzel- und Staffeleinsätze leisten kann. «Wir müssen bis dahin versuchen, diese Rochade hinzubringen», sagt er. Entgegen kommt ihm und seiner Crew, dass an der EM die Marge in der Qualifikation grösser ist. Soll das Sprint-Staffelprojekt auch künftig auf soliden Füssen stehen, ist er ohnehin gezwungen, jüngere Athletinnen nachzuziehen. Mit Natacha Kouni war neben Frey eine solche zweite Aufsteigerin der Saison in Eugene dabei. Sie hat erste Erfahrungen im Staffelteam gesammtelt und soll an der EM zum engsten Kreis gehören.



