Die Städte sind Gewinner der Öffnung

Der Vorteil der Kleinheit

Immerhin haben die Stadt-Land-Differenzen in der Schweiz nicht das Ausmass wie in anderen Ländern erreicht: «Die regionalen Disparitäten in der Schweiz gehören zu den geringsten unter den OECD-Staaten», hält eine Studie der Wirtschaftsorganisation der Industrieländer fest. Ein wichtiger Grund dafür ist die Kleinheit des Landes. Auch die Metropolen sind viel kleiner als in anderen Ländern, und ihr Anteil an der Wertschöpfung ist deutlich geringer. Im OECD-Länderdurchschnitt wird 63 Prozent des Bruttoinlandprodukts in Metropolen mit mehr als 500'000 Bewohnern erzielt. In der Schweiz sind es nur 35 Prozent. Die Nähe zu Zentren ermöglicht zudem Cluster in Gegenden, die als ländlich gelten – wie der Pharmacluster in der Innerschweiz. Das erklärt die dort hohen Branchen-Monatslöhne von 10'339 Franken.

Dass es angesichts der Kleinheit des Landes nicht zu einem grösseren Ausgleich kommt, hat einen Grund: «Die Mobilitätsbereitschaft ist in der Schweiz im internationalen Vergleich überraschend gering», sagt der Ökonom Michael Siegenthaler von der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF). «Leute mit höherer Bildung haben dagegen automatisch eine höhere Mobilität, da sie oft an entfernte Ausbildungsplätze reisen müssen», ergänzt Siegenthaler.

Die ökonomischen Differenzen haben kulturelle zur Folge: Es kann in einer grösseren Stadt vorkommen, dass ein immer grösserer Teil der Leute sich hauptsächlich in Englisch oder dann Hochdeutsch austauscht. Dazu kann der Eindruck entstehen, dass die Eliten in den Städten ihren internationalen Beziehungen eine grössere Bedeutung zumessen als ihrem eigenen Land mit seiner Geschichte und seinen Institutionen. Die Reaktion darauf ist dann erst recht eine Betonung der nationalen Eigenheiten und eine Tendenz zur Abschottung bei jenen, die sich als Verlierer empfinden.