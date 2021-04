Einwohnerrat Liestal – Die Stadt kämpft mit ihren Finanzen Überall fallen Kosten an, doch die Einnahmen können trotz eines Steuerfusses von 65 Prozent nicht mithalten. Auch weil Corona die Konjunktur abkühlt und die Steuervorlage 17 eine «Delle schlägt». Daniel Aenishänslin

Die Stadt Liestal steht vor einer Schuldenlast von 48 Millionen Franken – Tendenz steigend. Foto: Kostas Maros

Liestal steht vor grossen Herausforderungen. Der Stadtrat stellte am Mittwoch den Entwicklungs- und Finanzplan 2021 bis 2025 vor. Und der zeigt gemäss Stadtpräsident Daniel Spinnler, «dass die Lage angespannt ist». Etwas drastischer formulierte es Benjamin Holinger von den Grünen, Präsident der Finanzkommission: «Wir haben die finanzielle Lage mit grosser Besorgnis zur Kenntnis genommen.» Mehr als zur Kenntnis nehmen konnte der Einwohnerrat den Entwicklungs- und Finanzplan nicht, dies tat er aber einstimmig.

Der Stadtrat zeigte auf, dass Liestal jährlich 6 Millionen Franken benötigt, um seine Infrastruktur zu finanzieren, aber in der Rechnung 2020 mit einem strukturellen Defizit von 2,4 Millionen Franken kämpft. So viel kündigte der Stadtpräsident bereits an. «Wir schaffen es trotz eines Steuerfusses von 65 Prozent nicht, alles zu tragen, was wir als Leistungen anbieten», so Daniel Spinnler, «das ist tragisch.» Die Rechnung werde mit lediglich 66’000 Franken Defizit schliessen, weil Sondersteuern von 3,6 Millionen Franken anfielen. Einmalig.

80 Millionen in Rot

Liestal werde sich weiter verschulden müssen. Aktuell steht der Baselbieter Hauptort vor einer Schuldenlast von 48 Millionen Franken. Diese werde weiter auf 80 Millionen Franken ansteigen. «Zum Glück», so Spinnler, «sind die Zinsen tief.» Das sieht Einwohnerrat Bruno Imsand (FDP) ebenso, warnt aber genau deswegen: «Eine Zinserhöhung von einem Prozent wäre gleichbedeutend mit einem Steuerprozent. Wir müssen uns noch mehr nach der Decke strecken.»

Spinnler führte aus, wo der Hund begraben liegen soll. Zum einen sei da die Abkühlung der Konjunktur wegen Corona. Sie bringe Steuerausfälle von 1,7 Millionen Franken. Erstmals komme es zudem genau zu diesem schlechten Zeitpunkt zu Steuerausfällen wegen der Steuervorlage 17. Benjamin Holinger sagte: «Die Steuervorlage schlägt eine arge Delle in unsere Steuererträge.» Er machte jedoch auch das Ausbleiben der Unterstützung durch den Finanzausgleich für die Situation verantwortlich wie auch Zentrumslasten. Ein Kompliment erhielt die Verwaltung. Mit stets derselben Anzahl Beschäftigter (160) bewältige sie immer mehr Aufgaben.

Solidarität im Rat

Die Bereitschaft, Sparmassnahmen mitzutragen, war im Einwohnerrat spürbar. Domenic Schneider von den Grünliberalen fragte, ob eine Strasse gleich komplett saniert werden müsse, sobald ein kleiner Mangel auftrete, und ob für jede Schülerin und jeden Schüler «zwei Klassenzimmer und drei Lehrpersonen» zur Verfügung stehen müssten.

Bruno Imsand wollte den vorliegenden Entwicklungs- und Finanzplan wie einen Reiseführer sehen. Man könne mit dem Zug von Liestal nach Bern fahren. Das Ziel erreiche man gleichzeitig, ob man nun in der ersten oder der zweiten Klasse unterwegs sei. Der Unterschied sei lediglich der Reisekomfort. «Liestal fährt in Zukunft zweite Klasse», folgerte Imsand, «was nicht mehr funktioniert, muss repariert werden und nicht, wie es heute Mode ist, einfach weggeworfen und neu gekauft werden.»

Werner Fischer (FDP), Präsident der Bau- und Planungskommission, wies darauf hin, wo Liestal auf keinen Fall mehr investieren dürfe. In die Sanierung der A22, dieses «Verbrechen aus den 70er-Jahren». Die Schnellstrasse um Liestal herum plagt die Anwohner mit Lärm und ist unbestritten ein Sanierungsfall. Die Liestaler wollen aber möglichst schnell eine Lösung, die eine unterirdische Strassenführung vorsieht.«Stellt euch vor, wir hätten die 1,2 Millionen nicht, die wir jährlich wegen der Ausgleichsinitiative erhalten», illustrierte Spinnler die finanzielle Not. Das taten die Liestaler Einwohnerrätinnen und -räte lieber nicht.

