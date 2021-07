Maler des Menschgemachten – Die Stadt ist seine Batterie Christoph Niemanns Werke sind Teil der Ausstellung «Big City Life» im Cartoonmuseum. Für ihn sind Städte faszinierender als die Natur. Markus Wüest

«Lexington Avenue». © Christoph Niemann

Müsste man als Maler nicht Wälder, Berge, Seen malen? Die Natur als Idylle. Er nicht, sagt Christoph Niemann, dessen Werke noch bis 15. August in der Ausstellung «Big City Life» im Basler Cartoonmuseum zu sehen sind. Er habe sich immer schon zu Städten hingezogen gefühlt.

Niemann ist in Ludwigsburg, nördlich von Stuttgart, aufgewachsen, seinen grossen Karriereschritt aber machte er in New York City, der Stadt der Städte. Dort war er Kunstlehrer, dort stieg er zu jenem kleinen Kreis von Illustratoren, Künstlern auf, der gleich mehrere Cover für das City-Magazin aller City-Magazine gestaltet hat, für «The New Yorker». Gerade am letzten Wochenende kam Niemann wieder zum Zug. Mit einem überraschend grünen Stadtbild …

