Homeschooling – Die Spycams im Hause Lehrer und Netflix halten die Kinder gleichermassen am Bildschirm. Ein Erfahrungsbericht nach bald drei Wochen Corona-Notstand. Daniel Wahl

Beine hoch und flenzen: Zwischendurch findet der Schulunterricht auch im Flur statt und nicht am Schreibtisch. Daniel Wahl

Tag 17 nach Ausrufung des Corona-Notstandes. Es ist nach wie vor ein Spiessrutenlauf vom Badezimmer zur Kaffeemaschine in der Küche bis zum Sofa im Wohnzimmer. An drei verschiedenen Orten sind Webcams und Mikrofone meiner Kinder eingeschaltet. Spycams, würde ich sagen. Die Klasse 2s der Sekundarschule Binningen, die 1a und die 4g vom Gymnasium Oberwil sollten mich nicht in den Pantoffeln und mit der Kaffeetasse in der Hand vorbeischlurfen sehen. Im ungünstigen Fall noch ungekämmt.