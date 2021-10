Pandora Papers – Die Spuren der Offshore-Firmen führen zum ukrainischen Staatspräsidenten Das neue Datenleck wirft Fragen zu den Geschäften von Wolodimir Selenski auf. Hat er von einem mutmasslichen Milliarden-Betrug eines Oligarchen profitiert? Mauritius Much , Frederik Obermaier , Bernhard Odehnal

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bei einer Medienkonferenz in Kiew. Gemeinsam mit alten Freunden war er Begünstigter mehrerer Offshore-Firmen mit Immobilien in London. Foto: Sergej Dolzhenko (AFP)

Als Komiker wurde Wolodimir Selenski berühmt, weil er Oligarchen veralberte und kritisierte. Seine Satiresendung «Diener des Volkes» war ein Hit im ukrainischen Fernsehen. Doch zu Silvester 2018 verkündete Selenski, er wolle den Kampf gegen die Korruption auf eine neue Ebene heben – als Präsident der Ukraine.

Kaum im Amt, ging der Ex-Kabarettist auf mehrere Oligarchen los, fror Vermögen ein, schickte Ermittler. Einer der bekanntesten ukrainischen Oligarchen aber kam erstaunlich ungeschoren davon: Ihor Kolomoisky.

Der Oligarch aus Genf

Kolomoisky lebte bis 2014 hauptsächlich in Genf, seither abwechselnd in der Schweiz und in Israel. Er und seine Familie besitzen am Genfersee mehrere Luxusimmobilien. «Forbes» schätzt sein Vermögen auf etwa zwei Milliarden Franken. Dem Oligarchen eilt der Ruf voraus, nicht zimperlich zu sein. Er baute sogar seine eigene Privatarmee auf.