Long Covid in der Region Basel – «Die Sprechstunde ist rappelvoll» Die Nachwirkungen von Covid-19 bringen Rehas in der Region Basel an die Belastungsgrenze. Eine Gesamtstrategie fehlt, viele Betroffene fühlen sich alleingelassen. Mirjam Kohler

Eine Sprechstunde für Long-Covid-Betroffene. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Atemprobleme, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Schmerzen: Jede vierte an Covid erkrankte Person hat sich nach sechs bis acht Monaten noch nicht vollständig erholt, dies zeigte eine Zürcher Studie. In den beiden Basel sind demnach über 7600 Menschen von Long Covid betroffen oder haben die Langzeitfolgen der Virusinfektion bereits überstanden.

Störungen treten auf in den Atemwegen, dem Herz-Kreislauf-System, am Muskelapparat, im Nervensystem oder beim Stoffwechsel. Auch psychische Störungen kommen in diesem Zusammenhang vor. Ausdauernde Sportlerinnen hecheln plötzlich auf kurzen Spaziergängen, die Erinnerungsfähigkeit leidet, Kopfschmerzen treten auf, und die Müdigkeit verschwindet nie so ganz: Long Covid hat viele Gesichter.