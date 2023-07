Russisch in der Ukraine – Die Sprache des Feindes Denkmäler werden abmontiert, Autoren verbannt, Bücher zu WC-Papier verarbeitet: In der Ukraine versuchen viele, allen russischen Einfluss im Land zu tilgen. Nicolas Freund aus Kiew

1 / 3 Umstrittener Sohn Kiews: Die Büste von Schriftsteller Michail Bulgakow ist mit roter Farbe beschmiert worden. Foto: Nicolas Freund

Um zum Kern des Problems zu gelangen, muss man durch einen Kleiderschrank klettern. Er steht in einem Wohnhaus am Andreassteig in der Altstadt von Kiew, und wo eigentlich die Rückwand des Schranks sein sollte, führte eine Tür in das Arbeitszimmer des Schriftstellers Michail Bulgakow. Also zumindest in eine Nachbildung, mit Schreibtisch, Büchern und verstreuten Zeitungsausschnitten, denn das Haus ist längst ein Museum, das dem Autor des Romans «Meister und Margarita» gewidmet ist. Ein Buch, das viele Osteuropäer als ihren Lieblingsroman bezeichnen.

Wacker flattert draussen an dem Museum eine ukrainische Flagge. Die Bulgakow-Büste darunter ist mit roter Farbe beschmiert worden. Eine Skulptur des Schriftstellers neben dem Eingang ist unter Sandsäcken verschwunden. Eigentlich, um sie vor den russischen Raketen zu schützen, die fast täglich auf Kiew herabregnen. Man könnte mit etwas Zynismus aber auch denken: Zerstören wollen die Ukrainer ihren Bulgakow schon selbst, das lassen sie sich nicht auch noch von den Russen nehmen.

Denn wie alles Russische soll auch der berühmte Autor aus dem Stadtbild und aus den Lehrplänen verschwinden. Mindestens soll das Museum umgewidmet werden, fordern manche wie die Schriftstellerin Oksana Sabuschko.

1 / 2 Dieser Bogen, der einmal die Freundschaft zwischen Russen und Ukrainern symbolisieren sollte, wurde 2018 mit einem aufgeklebten Riss (oben) versehen. Foto: AP, Keystone)

«Es ist Selbstverteidigung»

Der Spott Bulgakows über die Ukraine, ihre Sprache und ihren Nationalstolz war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema. Bulgakow ist zwar 1891 in Kiew geboren, wo er auch aufgewachsen ist und lange gelebt hat, er schrieb aber auf Russisch und zog 1921 nach Moskau.

Seit Beginn der gross angelegten russischen Invasion im vergangenen Jahr hat in der Ukraine nun die Toleranz gegenüber allem, was mit russischer Sprache und Kultur zu tun hat, noch einmal rapide abgenommen. Und damit ist auch Bulgakow wieder ins Visier geraten.

«Die Idee der Dekolonialisierung ist vergleichsweise jung»: Ljudmila Gubianuri, Museumsdirektorin. Foto: Nicolas Freund

Geschlossen wurde sein Museum bisher nicht. Die Direktorin Ljudmila Gubianuri zeigt aber Verständnis für die Proteste: «Es ist Selbstverteidigung, dass die Menschen hier nichts mehr mit russischer Kultur und Sprache zu tun haben wollen.» Fliessend zwischen Ukrainisch und Französisch wechselnd, führt sie durch die Ausstellung im ersten Stock, wo Bulgakow mit seiner Familie gelebt hat.

Der Roman «Die weisse Garde» ist umstritten, weil sich manche Figuren darin über die Ukrainer und die ukrainische Sprache lustig machen.

Die Wohnung ist allerdings weniger dem historischen Vorbild als ausgerechnet seinem Buch «Die weisse Garde» nachempfunden. Darin geht es um den Kampf zwischen den zarentreuen Weissgardisten und der revolutionären Roten Armee im Winter 1918. Der Roman ist umstritten, weil sich manche Figuren darin über die Ukrainer und die ukrainische Sprache lustig machen.

In dem Museum sollen die Eingangskapitel, die in ebendiesem Haus spielen, zum Leben erweckt werden: Die Einrichtung ist in Weiss gehalten, und blaue Leuchtröhren in den Fenstern simulieren das dunkle Licht eines Winterabends. Ähnlich den Texten Bulgakows ist das Museum voller kleiner Scherze, wie das Arbeitszimmer, das man durch einen Kleiderschrank betreten muss.

«Wir sehen Bulgakow als einen Bewohner Kiews zu dieser Zeit», sagt Gubianuri. «Und das Museum handelt nicht nur von Bulgakow, sondern auch von der Stadt Kiew.» Die Ausstellung soll umgestaltet werden, das ist sicher. Man berate sich derzeit mit Kulturwissenschaftlern, wie das aussehen könnte.

70 Tonnen russischsprachige Bücher «recycelt»

Ein paar Kilometer weiter im Buchladen Syayvo Knyhu in der Innenstadt von Kiew werden zum Umgang mit der russischen Kultur keine Diskussionsrunden mehr abgehalten. Hier können russischsprachige Bücher abgegeben werden, um sie direkt schreddern zu lassen.

Die Geschäftsführenden Asya Khazowa und Gleb Malych erzählen, dass so bereits 70 Tonnen Bücher recycelt wurden. Auf die Nachfrage, was «recycelt» heisst, erklärt Malych, unter anderem würden sie zu WC-Papier verarbeitet. «Und das Geld geht an die ukrainischen Streitkräfte», ergänzt Khazowa.

1 / 2 Keine Diskussionsrunden mehr zum Umgang mit der russischen Kultur: Im Buchladen Syayvo Knyhu … Foto: Nicolas Freund

Die russischsprachigen Bücher, die noch nicht zum «Recyceln» abgeholt wurden, stapeln sich auf der Kellertreppe. Dostojewskis und Lenins gesammelte Werke liegen da, Schulbücher und auch Bulgakow. Eigentlich hätte man nur bis Ende Mai Bücher abgeben können. «Aber die Leute haben immer noch mehr und mehr Bücher gebracht», sagt Khazowa. Nun läuft die Aktion weiter, mindestens noch bis Ende August.

Vernichtet wird aber nicht alles, was auf Russisch geschrieben wurde. Manche Bücher sollen ins Ukrainische übersetzt und neu verlegt werden. Für einen grossen Verlust hält die geschredderten Bücher hier niemand. «Die russische und die ukrainische Kultur sind sehr verschieden. Man kann sie nicht einfach so vermischen», findet Khazowa. «Wenn jemand sagt, dass sie auf irgendeine Art untrennbar sind, dann ist das nichts anderes als russische Propaganda.»

«Es ist ein Raum für ukrainische Autoren entstanden. Viele fragen auch nach ukrainischer Lyrik.» Asya Khazowa, Buchhändlerin

Durch diese Abschottung von allem Russischen würden sich schliesslich auch ganz neue Möglichkeiten bieten. «Es ist ein Raum für ukrainische Autoren entstanden», sagt Khazowa. «Viele fragen nach historischen Büchern über den Krieg, aber auch nach ukrainischer Lyrik.» Dieser ist ein ganzes Regal gewidmet. Besonders beliebt sind Serhii Zhadan, Jurii Andruchowytsch und Lina Kostenko.

«Die russische und die ukrainische Kultur sind sehr verschieden»: Gleb Malych und Asya Khazowa in ihrer Buchhandlung. Foto: Nicolas Freund

Khazowa und Malych posieren mit Gedichtbänden für ein Foto, kurz danach gehen die Sirenen los, aus den Handys brüllt die Warn-App. Luftalarm. In so einem Fall checken die meisten Ukrainer auf Telegram, was genau der Grund ist. Dieses Mal sind in Belarus russische MiGs aufgestiegen. Ob sie einen Angriff starten, weiss man noch nicht. Aber die Kinschal-Raketen, mit denen sie bewaffnet sein können, sind so schnell, dass kaum Vorwarnzeit bleibt, wenn sie einmal in der Luft sind. Also alle raus aus dem Laden und am besten in die U-Bahn oder das benachbarte, unterirdische Einkaufszentrum. Alltag in diesem Krieg.

Der Luftalarm ist nach etwa eineinhalb Stunden wieder vorbei. Dieses Mal sind keine Raketen auf Kiew geflogen, die MiGs wurden wahrscheinlich nur verlegt. Wer nicht ohnehin draussen geblieben ist, wagt sich wieder auf die Strasse zurück.

Die Landessprache richtig lernen

Auch dort sieht man die kulturelle Bereinigung von allem Russischem an vielen Ecken. Manchem Sockel ist seine Statue abhandengekommen, und ein grosser Bogen am Hochufer des Dnjepr, der einmal die Freundschaft zwischen Russen und Ukrainern symbolisieren sollte, wurde schon 2018 von Aktivisten mit einem aufgeklebten Riss versehen.



Literatur und Denkmäler sind aber nur die eine Sache. Für viele Ukrainer geht es inzwischen auch darum, überhaupt erst einmal ihre Landessprache richtig zu lernen. Denn Russisch ist auch für viele Ukrainer die Muttersprache. In einem alten Plattenbau findet deshalb ein etwas ungewöhnlicher Sprachkurs statt: Ukrainisch für Ukrainer. Gleich mehrere solcher Kurse werden allein in Kiew angeboten.

«Als Studentin sprach ich nur Russisch, und der Unterricht war auch nur auf Russisch», sagt Nina Ischenko auf Deutsch. Obwohl ihre Familie aus Kiew stammt und sich stets mit der Ukraine identifizierte, macht sie im Ukrainischen noch immer Fehler. «Im Kopf sitzen die russischen Idiome und Sprichwörter.» Das möchte sie unbedingt ändern, gerade als Dozentin für Fremdsprachen.

«Ich verstehe nicht, wie Menschen in Kiew noch immer Russisch sprechen können.» Ljudmila Bukatka

Auch Ljudmila Bukatka hat ihr ganzes Leben lang Russisch gesprochen. Ihre Grossmutter stammte aus Rostow am Don. «Aber nun habe ich diesen inneren Drang, zu Ukrainisch zu wechseln. Ich kann nicht anders.» Bukatka kommt aus dem Donbass im Osten der Ukraine. 2014 musste sie vor dem Krieg dort nach Kiew fliehen. Sie ging dann bald wieder zurück nach Charkiw.

«Ich ertrage russische Sprache, Kultur und russische Filme nicht mehr»: Ljudmila Bukatka. Foto: Nicolas Freund

Im vergangenen Jahr musste sie zum zweiten Mal die Flucht ergreifen. Und es reicht ihr jetzt. «Ich ertrage russische Sprache, Kultur und russische Filme nicht mehr!», sagt sie sichtlich wütend. «Alles Russische ertrage ich nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie Menschen in Kiew noch immer Russisch sprechen können.»

Doch auch trotz aller Versuche, sie zu beseitigen, sind die russische Sprache und die russische Kultur in der Ukraine immer noch allgegenwärtig. Manche, wie die Museumsdirektorin Ljudmila Gubianuri, sehen die Zukunft in einem bedachten Entflechten der beiden Kulturen. «Die Idee der Dekolonialisierung ist vergleichsweise jung», sagt sie. «Und die Ukraine hat damit später angefangen als andere Nationen, Grossbritannien zum Beispiel.»

Für das Museum könnte sie sich eine Lösung vorstellen, die das Historische beachtet, aber zugleich stärker kontextualisiert. «Die alte Ausstellung dreht sich um Bulgakow und sein Umfeld. Nun soll es mehr um den Ort hier gehen, das Gebäude und das Viertel. Denn nicht nur Bulgakow hat hier gelebt.» Dass er vielleicht ganz verschwindet aus diesem Gebäude, das noch ihm gewidmet ist, sieht sie aber nicht kommen. «Bulgakow war ein Zeitzeuge des ukrainischen Freiheitskampfes. Es ist leicht, ihn jetzt einfach nur als Gegner zu sehen. Für unsere Geschichte ist aber auch sein Blick wichtig.»

