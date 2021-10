Kuriose Ortsnamen in beiden Basel – Die Spitznamen unserer Gemeinden im Wandel der Zeit Die BaZ-Geschichte über die alternativen Ortsnamen in der Region hatte etliche Rückmeldungen zur Folge. Das Fazit: Altbackenes stirbt, Neues entsteht. Karoline Edrich

Der Liestaler Banntag. Früher stellten die Bewohner an diesem Tag sicher, dass ihre Grenzsteine nicht heimlich von den Nachbargemeinden verschoben wurden. Foto: Archiv

Bei vielen BaZ-Leserinnen und -Lesern rief die Geschichte über die Spitznamen der Ortschaften in der Region Staunen hervor, manchem entlockte sie wohl auch ein Schmunzeln. Ein Leser schreibt beispielsweise, «Blätzbums» für Birsfelden käme daher, dass das Sternenfeld früher der Basler Flugplatz war. Also stand «Blätz» für Platz und «bums» für das Geräusch, wenn die Flugzeuge zur Landung ansetzten. Andere Quellen besagten, der Name habe etwas mit dem Geschlechtsakt zu tun. Ein Leser berichtet, das «Nüünenüünzgerdorf» würde so genannt, weil die Therwiler beim Schneckensammeln nur 99 Stück fanden, während die Schönenbucher auf ganze 100 Weinbergschnecken kamen. Andernorts hört man, der Name habe etwas mit Soldaten zu tun, die gegen Arlesheim rückten.