Regierungskrise in Italien – Die spinnen, die Römer! Mitten in der grössten Krise schickt Italien seinen Besten in Pension: Mario Draghi. Für Putin ist das ein Fest, für Europa ein Schock. Über das absurdeste Theater dieses Sommers. Oliver Meiler aus Rom

Demission als Premier: Mario Draghi auf dem Weg zu Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast in Rom. Foto: AFP

Melancholie hat niemand erwartet. Aber ein bisschen mehr Pathos vielleicht? Mario Draghi geht. Verbraucht und gestürzt in einer irrwitzig unnötigen, unverständlichen Sommerkrise. Doch Rom fühlt sich nüchtern an. Als passe nun mal jeder Wahnsinn in diese verrückte Zeit. Immerhin, «La Stampa» findet Kraft zur Synthese. «Vergogna», titelt die Zeitung am Donnerstag in grösstmöglicher Schrift über ihre erste Seite. Das ist das italienische Wort für Schande. Gemeint ist die Politik, dieser ganze Zirkus.