2:2 gegen Lausanne-Sport – Die Spieler des FC Basel sind keine Roboter Beim 2:2 gegen den FC Lausanne-Sport lässt der FC Basel zum ersten Mal in dieser Saison Punkte liegen. Was bedeutet das für die Spiele gegen Hammarby und YB? Tilman Pauls

FCB-Captain Valentin Stocker im Duell mit Lausanne-Spieler Anel Husic. Foto: Jean-Guy Python (Freshfocus)

Eines wollte Valentin Stocker nach dem Abpfiff noch kurz klarstellen. Nicht dass sich nach den ersten Spielen in dieser Saison ein Eindruck verfestigt, den die Spieler des FC Basel später nicht mehr abstreifen können. Also sagte der Basler Captain: «Wir sind keine Roboter.»

Dabei waren die Basler in den ersten Partien ja phasenweise aufgetreten wie Maschinen. Als hätte ihnen in der Sommerpause jemand einen stärkeren Prozessor in den Körper gepflanzt, ein neues Betriebssystem installiert und den bereits vorhandenen Robotern ein paar moderne Modelle aus Italien, England oder Frankreich zur Seite gestellt.