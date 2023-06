Kunst in der Altstadt – Die spezielle Tour de Bâle: Der Art Parcours Auch in diesem Jahr hat Samuel Leuenberger den Art Parcours organisiert, und wiederum führt dieser an Orte, an denen man bisher noch nie war. Simon Baur

Kaspar Müller bespielt den Münsterplatz im Rahmen des Art Parcours. Foto: Lucia Hunziker

Seit Jahren führt der Art Parcours in Gebäude, Innenhöfe und Gärten rund um den Münsterplatz, und seit Jahren zieht er Scharen von Besucherinnen und Besuchern an, die trotz Hitze und Sonnenschein die Tour auf sich nehmen, um Kunst und neue Orte, die selbst den hier Ansässigen unbekannt sind, zu entdecken. Waren es einst die Höfe und Gärten an der Rittergasse, so ist es in diesem Jahr beispielsweise der grosse Garten des Hauses zum Raben an der Aeschenvorstadt, den es zu entdecken gilt.

Mit Stadtplan, Sonnenhut und Wasserflasche machen wir uns auf den Weg. Zuerst einen kleinen Abstecher in den Vortragssaal des Kunstmuseums am Picassoplatz. Der in der Westschweiz aufgewachsene und heute in Berlin lebenden Künstler Julian Charrière zeigt dort in einer Videoprojektion durch Feuerwerkskörper erleuchtete Tagebaugruben, stillgelegte Ölplattformen und rostige Kühltürme.

Von Julian Charrière ist im Vortragssaal des Kunstmuseums ein Feuerwerk zu sehen, das nach hinten losgeht. Foto: Lucia Hunziker

Irritierend ist dabei der rückwärts laufende Film: Das Feuerwerk implodiert, behält aber auch so seinen Reiz. Ästhetisch überzeugend, fast schon poetisch, zeigen sich erst nach und nach die politischen und sozialkritischen Faktoren dieser Arbeit.

Vom Picassoplatz gelangen wir zwischen Flanagan’s Irish Pub und Kunstmuseum durch ein Metalltor in den grossen Garten des Hauses zum Raben. Gleich auf drei Installationen treffen wir dort. Samuel Leuenberger betont, beim Art Parcours handle es sich nicht um eine Skulpturenausstellung im klassischen Sinn, die Werke seien «site-specific» entstanden, also für diesen Ort gedacht.

Dem darf leise widersprochen werden: Manche Werke sind tatsächlich ortsspezifisch entstanden, andere jedoch fügen sich so gut in den ihnen zugewiesenen Ort ein, dass der Eindruck entsteht, sie seien für diesen speziellen Platz entstanden. Dass dies gelang, ist dem sensiblen Zusammenspiel zwischen Kurator Samuel Leuenberger und den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern zu verdanken.

Der trauernde Erzengel von Berlinde De Bruyckere im Garten des Hauses zum Raben beim Picassoplatz. Foto: Lucia Hunziker

Die mit einem Tuch bedeckte Person von Berlinde De Bruyckere zeigt einen trauernden Erzengel, der auf einem Sockel am Ende eines Weges steht, der von verschiedenfarbigen Rosenstöcken flankiert wird. Die Figur strahlt Leid, Einsamkeit, aber auch angetane Gewalt aus und verweist damit nicht nur auf literarische, kunsthistorische und religiöse, sondern auch auf gegenwärtig-politische Ereignisse. Man glaubt, diese anmutige, beinahe sakrale Situation sei absichtlich geschaffen worden, sie verdankt sich aber zahlreicher, wunderbarer Zufälle.

Im idyllisch angelegten Garten mit lauschigem Pavillon, einem mit blühenden Seerosen umrankten Springbrunnen, einer surreal gestutzten Buchsbaumhecke und einer römischen Säule, um nur einige der zahlreichen Liebreize zu erwähnen, finden sich zudem Arbeiten von Wyatt Kahn und Thomas Houseago.

Ein Werk von Thomas Houseago im Garten des Hauses zum Raben. Foto: Lucia Hunziker

Wyatt Kahns rostbraune Skulpturen im Garten des Hauses zum Raben Foto: Lucia Hunziker

Unser Parcours führt uns zu einer Gegenwelt dieses Idylls, zum asphaltreichen Kreisel vor dem Kunstmuseum, auf dem Hank Willis Thomas’ grosser Arm, an dessen Ende zwei Finger sich zum Victory-Zeichen spreizen, zu sehen ist.

Wir biegen in die Rittergasse und bleiben irritiert vor Giorgia Sagris Wandmalerei stehen. Hat sie die Hausmauer ähnlich einer Haut behandelt, sie mit einem Messer verletzt, um das Innenleben der Bewohner oder Bürolisten nach aussen zu stülpen? Eine Arbeit, die Fragen provoziert, die sich nicht ohne weiteres beantworten lassen.

Keine Schmiererei an einem sonst für solche Unsitte gern verwendeten Ort, sondern die verletzte Oberfläche, die Georgia Sagri an der Rittergasse 22 gemalt hat: «The Cut». Foto: Lucia Hunziker / Tamedia

Unser kurzer Spaziergang endet auf dem ehrwürdigen Münsterplatz. Unter den Argusaugen von heiligem Martin und Ritter Georg sind sieben übermenschliche Strohpuppen über den Platz verteilt worden. Kaspar Müller zeigt sie mal kauernd, gestikulierend oder winkend. Und Menschen unterschiedlichen Alters können es nicht lassen, sich freudvoll allerlei Faxen und Verrenkungen hinzugeben und diese auch noch für die Ewigkeit festzuhalten.

Mit einem Zolli-Cornet machen wir es uns unter den kühlenden Kastanienbäumen bequem und freuen uns über das emsige Treiben auf dem schönsten Platz der nördlichen Hemisphäre.

