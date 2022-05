Promi-Mode-Event – Die spektakulärsten Outfits der Met-Gala Mehr herausgeputzte VIPs an einem Event geht kaum: Hier sind die auffälligsten Looks, die schrägsten Accessoires und die schönsten Paare der diesjährigen Spendengala in New York. Denise Jeitziner

Diese Stars stachen heraus

Wenn man eine der spektakulärsten Roben des Abends finden will, muss man jeweils nach der Schauspielerin Blake Lively Ausschau halten. Sie trat dieses Jahr mit einem 2-in-1-Versace-Dress auf die rote Treppe vor dem Metropolitan Museum of Art (Met). Zuerst in Altrosa …

Foto: FilmMagic

… und auf einmal in Hellblau.

Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic

Wie sie den Outfitwechsel vor den Augen der vielen Kameras ohne Blitzer hinbekommen hat, ist in diesem Video zu sehen.

Blake Livelys Ehemann, der Schauspieler Ryan Reynolds, fand den Trick seiner Frau recht lustig.

Foto: GC Images

Das mit den 2-in-1-Outfits kann man aber auch so interpretieren wie Jared Leto. Der Schauspieler und Sänger kam mit seinem «Doppelgänger», dem italienischen Modedesigner Alessandro Michele. Leto ist übrigens der Mann rechts.

Foto: FilmMagic

Sie trug eins der auffallendsten Outfits des Abends: Model Gigi Hadid in Versace.

Foto: FilmMagic

Ein Ziel des Abends ist es offenbar jeweils, die lange Treppe zum Met möglichst auszufüllen. Das schafften unter anderem Kendall Jenner in Prada …

Foto: Getty Images

… und Model Shalom Harlow in Ralph Lauren.

Foto: FilmMagic

Das diesjährige Motto der Met-Gala lautete übrigens «Gilded Glamour» und wurde wie immer sehr frei interpretiert. Vermutlich hätten die Outfits ungefähr so aussehen sollen wie das Kleid von «Vogue»-Chefin Anna Wintour. Immerhin ist sie seit 1995 die Gastgeberin des Events und hat das Motto wohl mitbestimmt.

Foto: Getty Images for The Met Museum

Der Erlös der Benefizveranstaltung geht wie üblich an die Modeabteilung des Metropolitan Museum in New York. Wer an einem Modeanlass in Manhattan natürlich dazugehört, ist «Sex and the City»-Ikone Sarah Jessica Parker, dieses Mal in einer Robe von Christopher John Rogers.

Foto: Getty Images for The Met Museum

Wer Fredrik Robertsson ist? Er selbst beschreibt sich als «Kreativdiktator» und «Modeopfer». Doch, das passt zu seinem Outfit.

Foto: Getty Images

Die Accessoires

Kommen wir zu den schönsten Nebensachen des Events: den Accessoires. Model und Schauspielerin Cara Delevingne stöckelte mit Spazierstock daher. Aber darauf dürfte kaum jemand geachtet haben angesichts ihres goldenen Bodypaint-«Oberteils».

Foto: Getty Images

Sängerin Lizzo hatte ihre Querflöte dabei, farblich abgestimmt auf ihren prächtig bestickten Umhang von Thom Browne.

Foto: AFP via Getty Images

Kopfbedeckung in der Variante «integriert» bei Janelle Monáe.

Foto: Getty Images

Manche dürften sich gefragt haben, ob sich Sängerin Alicia Keys wohl ein paar ihrer CDs ins Haar hatte flechten lassen.

Foto: WireImage

Und hier der Vollständigkeit halber das Outfit noch von vorne.

Foto: FilmMagic

Model Bella Hadid trug als Accessoire eine Fussfessel aus Perlen.

Foto: FilmMagic

Zwei auffallende Details bei Rapperin Nicki Minaj: einmal in Form eines sonderbaren Caps und einmal in Form eines Statement-Gürtels mit riesiger Schnalle.

Foto: Getty Images for The Met Museum

Apropos Cap: Das kann man theoretisch auch zum Hochzeitskleid kombinieren, wie Kylie Jenner zu demonstrieren versuchte.

Foto: Getty Images

Accessoires Modell «Pandemie»: Maske und Handschuhe in Glitzeroptik bei Rapper Future.

Foto: Getty Images

Hier eine extravagante Kopfbedeckung bei Model Winnie Harlow …

Foto: Getty Images for The Met Museum

… und hier vier hundskommune schwarze Sonnenbrillen bei Amy Schumer, Venus Williams, Xiye Bastida und Gabriela Hearst.

Foto: Getty Images for The Met Museum

Glamour mal zwei

Im Doppelpack ist es meistens schöner, vor allem, wenn beide Parteien prominent sind. Hier ist eine kleine Auswahl von attraktiven Duos.

Kim Kardashian und Pete Davidson. Foto: GC Images

Lila Grace Moss mit Modelmama Kate Moss. Foto: FilmMagic

Elon Musk mit Modelmama Maye Musk. Foto: FilmMagic

Frisch verheiratet: Brooklyn Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham, mit seiner Frau Nicola Peltz. Foto: FilmMagic

Travis Barker mit Kourtney Kardashian, ebenfalls seit kurzem unter der Haube. Foto: FilmMagic

Billie Eilish besuchte die Met-Gala mit Bruder Finneas O’Connell. Foto: Getty Images for The Met Museum

Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner, die zum zweiten Mal schwanger ist. Foto: Getty Images

Und noch ein Duo: Designer Francesco Risso und Sängerin Erykah Badu. Foto: Getty Images for The Met Museum

Modische Fragezeichen

Mit diesen zwei sonderbaren Outfits wären wir bei ein paar Promis, zu deren Kleiderwahl sich einige Fragen auftun.

Was sollen diese Handschuhe, Kodi Smit-McPhee? Sieht aus, als hätte er nach der Gala noch einen Abwaschdienst. Foto: Getty Images

Model Irina Shayk sieht zwar in allem gut aus, aber diese Lederkombi passte nur so halb zum glamourösen Event und dürfte kaum im Sinne von Anna Wintours Motto gewesen sein. Foto: WireImage

Was Sänger Bad Bunny im Sinn hatte? Unklar. Aber Mühe gegeben hat er sich definitiv. Foto: Getty Images for The Met Museum

Das sieht irgendwie ungut aus bei Sängerin Chloe Bailey. Foto: Getty Images for The Met Museum

Ratlos lässt einen auch das Outfit von Model Emily Ratajkowski zurück. Foto: Getty Images for The Met Museum

Ferner liefen – aber schön

Um die wüsten Gedanken wieder zurück zu den angenehmen Kleidern des Abends zu lenken: hier zum Abschluss noch ein paar gelungene VIP-Outfits.

Schauspielerin Chloë Grace Moretz in einem der coolsten Looks des Abends von Louis Vuitton. Foto: FilmMagic

Model Kaia Gerber mit big hair und einer Robe von Alexander McQueen. Foto: FilmMagic

Musiker und Musikproduzent Stromae mit ausgefallenem Jackett. Foto: WireImage

Amber Valletta in Azzaro. Foto: Getty Images for The Met Museum

Sängerin Gwen Stefani leuchtete in Vera Wang. Foto: Getty Images

Katy Perry mit Beinblitzer – Treppe sei Dank. Foto: Getty Images

Nicola Coughlan alias Lady Whistledown aus «Bridgerton» in einer Robe von Richard Quinn. Foto: FilmMagic

Suche Hillary Clinton: In ihrer roten Robe von Altuzarra eins mit der Dekoration aus roten Rosen. Foto: Getty Images for The Met Museum

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und Teil des Newsletter-Teams von «Der Morgen». Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

