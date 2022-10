Alcaraz und Co. an den Swiss Indoors – Die spanische Tennis-Armada ist stärker denn je Carlos Alcaraz und Rafael Nadal führen die Weltrangliste an, dahinter figurieren weitere acht Spanier in den Top 100. Auch an den Swiss Indoors dürfen die Iberer auf den ersten Einzel-Titel hoffen. Thomas Wirz

Carlos Alcaraz, die jüngste Nummer 1 in der Geschichte des Tennis, gehört bei den Swiss Indoors zu den Favoriten auf den Turniersieg. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Se habla español – die Weltsprache Spanisch ist an den Swiss Indoors in Basel dieses Jahr nicht zu überhören. Fünf spanische Tennisprofis sind dieses Jahr im Haupttableau des Turniers vertreten, dazu zwei in der Doppelkonkurrenz. Und mit der Weltnummer 1, Carlos Alcaraz, der Turniernummer 5, Pablo Carreño Busta (ATP 15) – die beiden Trainingskollegen treffen heute aufeinander – sowie Roberto Bautista Agut (22) ist ein starkes Trio noch in den Viertelfinals vertreten. Es würde deshalb niemanden verwundern, wenn es am Sonntag zur Premiere eines spanischen Einzel-Triumphs in der St.-Jakobs-Halle käme.