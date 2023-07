Das Niveau früherer Wahlkämpfe noch unterbieten: Anhänger der konservativen Volkspartei während einer Veranstaltung in Palma de Mallorca. Foto: Jaime Reina (AFP)

Egal, wie die Wahl in Spanien an diesem Sonntag ausgeht, die spanische Gesellschaft hat schon verloren. Die Bilanz ist ernüchternd nach diesem Wahlkampf, in dem es so gut wie gar nicht um Inhalte ging, sondern darum, den politischen Gegner zu diffamieren und moralisch unmöglich zu machen. Betrieben wurde die Schlammschlacht von beiden Seiten – wobei recht eindeutig ist, wer damit angefangen hat, das Niveau früherer Wahlkämpfe noch zu unterbieten.