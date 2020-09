Abschiedsfeier für Helmut Hubacher – Die SP verabschiedet ihren Übervater – und eine Epoche Bundespräsidentin Sommaruga und weitere SP-Granden haben dem kürzlich verstorbenen Doyen Helmut Hubacher am Freitag die letzte Ehre erwiesen. Die Feier im Basler Volkshaus zeigte: Mit Hubacher verschwindet eine Ära. Simon Bordier

Simonetta Sommaruga eröffnete die Abschiedsfeier im Basler Volkshaus mit persönlich gehaltenen Worten. Foto: Dominik Plüss

Mit einer kurzen, aber würdigen Feier haben am Freitag politische Weggefährten vom kürzlich verstorbenen SP-Doyen Helmut Hubacher Abschied genommen. Viele SP-Vertreter aus Basel und der ganzen Schweiz erwiesen ihrem ehemaligen Parteipräsidenten im Basler Volkshaus die letzte Ehre. Lediglich der amtierende SP-Präsident Christian Levrat liess sich kurzfristig entschuldigen: Wegen eines Corona-Falls im familiären Umfeld habe er sich in Quarantäne begeben müssen. Helmut Hubacher war am 19. August nach langer Krankheit 94-jährig verstorben.

Der gut einstündige Anlass in Basel, der mit knapp 300 Gästen und unter Covid-Vorschriften stattfand, richtete sich auch explizit an «Nicht-Genossen». Dabei hoben die Rednerinnen und Redner die überparteiliche Bedeutung sowie die reiche publizistische Tätigkeit Hubachers (mehrere Tausend Zeitungskolumnen, neun Bücher) hervor.

«Helmut Hubacher war ein Jahrhundertpolitiker, der sich die Freiheit genommen hat, bescheiden zu bleiben», sagte die Basler Alt-Ständerätin Anita Fetz. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) nannte den langjährigen Basler Nationalrat, Gewerkschafter und SP-Präsidenten einen «der wichtigsten Vorkämpfer für die politische Gleichstellung»: «Ohne dich wäre auch ich nicht da, wo ich heute stehe.» Mit Blick auf Hubachers Diskussionsfreude und seine schreiberische Tätigkeit erklärte die Bundespräsidentin: «Von dir habe ich gelernt, was es bedeutet, dass man sich zuerst eine Meinung bildet, bevor man eine hat.»

Dass der Parcours des gelernten Bahnstationsbeamten Hubacher alles andere als einfach war, blieb nicht unerwähnt. Der ehemalige SP-Präsident und Alt-Nationalrat Peter Bodenmann erinnerte an die brutalen Grabenkämpfe, die sich die Sozialdemokraten zu Beginn von Hubachers Zeit mit der Partei der Arbeit lieferten – und damals aus dem Jungpolitiker einen «strammen Antikommunisten» machten. Dies habe die Bürgerlichen andererseits nicht davon abgehalten, Hubacher als «Speichellecker der Kommunisten» zu verunglimpfen, so Bodenmann: «Helmut war ein rotes Tuch und nahm dies verdammt gelassen. Ab und zu genoss er es sogar etwas, der Böse zu sein, der er nicht war.»

Ich habe mein Faxgerät im Büro nur wegen Hubacher behalten. Anita Fetz, Alt-Ständerätin

Anita Fetz kam auf den Regierungsratswahlkampf von 1976 in Hubachers Wahlheimat Basel zurück. «Das war einer der dramatischsten Wahlkämpfe, die diese Stadt je erlebt hat.» Hubacher sei in einer «beispiellosen Schlammschlacht» von der politischen Gegnerschaft «mit Dreck beworfen» worden «unter eifriger Mithilfe der gerade fusionierten ‹Basler Zeitung›».

Hubacher wurde 1976 in Basel nicht in die Regierung gewählt und konzentrierte sich stattdessen auf die nationale Politik – mit Erfolg, wie wir heute wissen. 34 Jahre sass Hubacher im Nationalrat, von 1975 bis 1990 präsidierte er die SP.

Er sei ein «Stehaufmann» gewesen, so Bodenmann, wovon auch die Partei profitiert habe. «Die grösste Leistung von Helmut Hubacher war die Öffnung der Partei für neue Themen und die Integration der 68er-Generation in die Partei.» Ähnlich rechnet Anita Fetz dem SP-Übervater an, dass er die Partei für die soziale und ökologische Bewegung sowie für «aufmüpfige Frauen» geöffnet habe. Und dies, ohne das traditionelle Arbeitermilieu aus dem Blick zu verlieren. Politisch und persönlich habe sie dem diskussions- und schreibfreudigen Politiker viel zu verdanken. «Ich habe mein Faxgerät im Büro nur wegen ihm behalten.»

Sommaruga konnte sogar Hubachers grösster politischer Niederlage – die Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen als erste Schweizer Bundesrätin im Jahr 1983 – etwas Positives abgewinnen. Das Vorgehen der Bürgerlichen sei damals eine «Ohrfeige für alle Frauen im Land» gewesen, so die Bundespräsidentin. Doch dieser «Chlapf» habe auch etwas in Gang gebracht: «Dass die Schweiz ausschliesslich von Männern regiert wird, war keine Selbstverständlichkeit mehr.»

Die grösste Aufgabe wartet mit dem Klimaschutz. Es geht ums Überleben. Helmut Hubachers letzte politische Mahnung

Die Bundespräsidentin fand nicht zuletzt warme Worte für Hubachers ebenfalls politisch engagierte Frau Gret: «Du hast nicht nur deinen Ehemann verloren, sondern auch deinen Vertrauten und lebenslangen Gesprächs- und Gedankenpartner.» Bodenmann bemerkte zur Zusammenkunft von Helmut und Gret vor über 70 Jahren: «Die früher gereifte, aktivere und zeitlebens etwas linkere Gret holte ihn ins Zürcher Volkshaus, in die sozialdemokratische Arbeiterbewegung.»

Während der Ansprachen der ehemaligen National- und Ständeräte drängte sich der Eindruck auf, dass mit Hubacher nicht nur ein SP-Urgestein, sondern auch eine politische Epoche der Schweiz verabschiedet wird. Das «Sicherheitsorchester», eine traditionelle 1.-Mai-Kapelle, versprühte rührend-leichte Melancholie. Ein Hauch Götterdämmerung lag in der Basler Volkshaus-Luft.

Die Bundespräsidentin setzte schliesslich doch einen starken Bezug ins Hier und Jetzt. Sie rief Hubachers letzte politische Mahnung in Erinnerung: «Die grösste Aufgabe wartet mit dem Klimaschutz. Es geht ums Überleben.»