Die Basler Polizeivorsteherin über die heftige Kritik an ihrer Person, Hassbotschaften und Schmierereien an ihrem Haus – und sie erklärt, warum ihre Strategie die richtige sei.

Stephanie Eymann zum 1. Mai in Basel

Frau Eymann, die Linke spricht von einem Gewaltexzess und einer Machtdemonstration der Basler Polizei am 1. Mai. War es das?

Nach so einem Polizeieinsatz gibt es immer eine emotionale Debatte. Am Montag hatten wir zwar eine bewilligte Demonstration, aber für die Polizei ist es immer schwierig zu beurteilen, wer von so einer Veranstaltung auch noch angezogen wird.