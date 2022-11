Einwohnerrat Binningen – Die SP setzt weiter auf das Ruftaxi im Dorf Das Ruftaxi soll künftig schon ab 20 Uhr fahren und gratis sein, fordert die SP Binningen. Grüne/EVP und Mitte/GLP unterstützen dieses Anliegen im Einwohnerrat. Rolf Zenklusen

Das Ruftaxi soll in Binningen ausgebaut werden, so die Forderung der SP. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Muttenz und Oberwil haben es abgeschafft. Bottmingen fast. In Binningen jedoch glaubt die SP weiter an das Ruftaxi. «Für mich ist es immer noch ein gutes Angebot», erklärte Einwohnerrätin Brigitte Strondl (SP). In einem Postulat verlangte sie, zu prüfen, ob das Ruftaxi mit einem Elektroauto betrieben werden kann. Zudem soll der Betrieb ganzjährig bereits um 20 Uhr beginnen und wie in Riehen und Bettingen kostenlos sein.