Podcast «Apropos» – Die SP-Krise 16-mal wurde in den Kantonen seit den letzten eidgenössischen Wahlen gewählt, 16-mal war es schwierig für die Sozialdemokraten. Warum? Mirja Gabathuler Markus Häfliger als Gast Philipp Loser als Host

Und wieder verloren. Am Wochenende fanden in Bern kantonale Wahlen statt, und ihr Ausgang ähnelte jenem in vielen anderen Kantonen – vorab im linken Lager. Die Grünen gewinnen, die SP verliert.

Bei so gut wie allen kantonalen Wahlen seit den letzten eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019 ist das gleiche Phänomen zu beobachten. Jene Gewinne, die das grüne (bis grünliberale) Lager macht, gehen auf Kosten der SP. Neu kam in Bern dazu, dass die Grünen nicht genug gewannen, um das rot-grüne Lager als Ganzes zu stärken.

Ist das ein neuer Trend? Was heisst das für die eidgenössischen Wahlen 2023? Warum hat die SP in so vielen Kantonen so grosse Mühe? Warum gewinnt sie dagegen viele Sachabstimmungen problemlos? Und warum ruft das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten nur so wenig Kritik hervor?

Um diese Fragen dreht sich die aktuelle Ausgabe von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Zu Gast ist Bundeshausredaktor Markus Häfliger, Gastgeber ist Philipp Loser.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

