Restaurant Sunnebeedli – Die Sonne im Gesicht und die Pommes im Bauch Im Restaurant Sunnebeedli kommen alle auf ihre Rechnung: Schwimmer, Stadtflüchtende und sogar Fondue-Liebhaber. Julia Konstantinidis

Im Restaurant Sunnebeedli gibts klassische Badi-Gerichte, aber auch Überraschendes. Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Das Angebot einer Badi-Beiz muss mindestens zwei Kriterien erfüllen: Es muss schnell gehen, und es muss allen schmecken. Simon Lutz und Heinz Margot wirten seit Anfang Juni im Restaurant Sunnebeedli auf dem Margarethenhügel und haben sich das zu Herzen genommen.

Die Karte enthält einfache Gerichte, die an einem heissen Sommertag genau das Richtige sind. Vom Wurstsalat über die Fisch-Knusperli bis zum Burger mit Pommes ist darauf alles vereint, was zu einem Badeausflug gehört.

Das Wirte-Duo hat das Restaurant, das direkt an das Freibad angrenzt, von Markus Stocker übernommen. Dieser war in den letzten Jahren mit seinen Flammenkuchen und der familiären Atmosphäre ein Geheimtipp. Die Ausstattung wurde nur sanft angepasst, und noch immer sitzt man unter Schatten spendenden Bäumen an einfachen Holztischen oder chillt in der Lounge-Ecke.