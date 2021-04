Ein Urteil bringt das Bettelverbot ins Wanken Infos einblenden

Im Januar hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Beschwerde einer jungen Frau gutgeheissen, die 2014 in Genf wegen Bettelns gebüsst und gar inhaftiert worden war. In Genf gilt ein Bettelverbot. Der EGMR begründete das Urteil damit, dass es Menschen in Armut erlaubt sein muss, öffentlich auf ihre Situation aufmerksam zu machen und um Geld zu bitten. Ein generelles Bettelverbot verstosse daher gegen die Menschenrechtskonvention. Dieses Urteil dürfte für das Bettelverbot an vielen Orten Konsequenzen haben.