Kampf gegen Inflation – Die SNB wird die Zinsen erhöhen: Das sind die Folgen Am Donnerstag wird die Schweizerische Nationalbank ihren nächsten Zinsschritt verkünden. Dies hat Folgen für Sparer, Immobilienkäufer – und Finanzminister Ueli Maurer. Holger Alich

Der nächste Zinsschritt kommt: SNB-Präsident Thomas Jordan bei der letzten Pressekonferenz im Juni. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Im Juni sorgte die Schweizerische Nationalbank für einen Paukenschlag: Überraschend erhöhte sie den Leitzins deutlich um einen halben Prozentpunkt. Das Ziel: die steigende Inflation in den Griff zu bekommen. Donnerstag steht nun die nächste geldpolitische Lagebeurteilung an, einen Tag nach der US-Notenbank Fed. Ein Ausblick, was von SNB zu erwartet ist und welche Folgen das haben wird.