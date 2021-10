Kommentar zur Maskenpflicht am Skilift – Die Skigebiete sollten freiwillig aufs Zertifikat setzen

Kein Zertifikat – aber dafür mit Maske. Nicht alle haben Freude mit dieser Entscheidung. Im Bild: Ski- und Snowboardfahrer im Skigebiet Wiriehorn im Diemtigtal. Foto: Christian Pfander

Es gibt gute Gründe, Skifahrerinnen und sonstigen Wintersportlern kein Covid-Zertifikat vorzuschreiben. Im Zug oder im Postauto brauchen sie keins. Weshalb sollten im Verkehrsmittel, das sie von ihrem Wohnort in die Berge bringt, andere Regeln gelten als in der Gondel oder Standseilbahn, die am Ende der Reise auf die Piste führt?

Weiter nach der Werbung

Bahnen, die bewohnte Orte wie Mürren, Braunwald oder die Riederalp erschliessen, gelten ohnehin als ÖV-Einrichtungen. Also herrscht dort das gleiche Regime wie im restlichen ÖV.

Es gibt angenehmere Tätigkeiten, als die Maske am Lift ständig mühsam an- und auszuziehen.

Die Grabenkämpfe um die Zertifikatspflicht sprechen ebenfalls gegen deren Ausdehnung auf Bergbahnen. Der verregnete Sommer hat den Betreibern schon genug Ärger bereitet. Jetzt sollen sie nicht auch noch fürchten müssen, Gäste zu verlieren, weil sich diese weder impfen noch testen lassen wollen.

Es wäre auch nichts dagegen einzuwenden, wenn die Schweizer Wintersportorte für einmal einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der österreichischen Konkurrenz erhalten würden – indem sie den Nachteil des höheren Preisniveaus mit mehr Freiheit auf der Piste zu kontern versuchen.

Fideris und Samnaun haben als Erste freiwillig die Zertifikatspflicht eingeführt. Weitere mögen folgen.

Doch ob der Verzicht aufs Zertifikat tatsächlich all die Vorteile bietet, weiss derzeit niemand. Dagegen spricht, dass der Ausweis bei vielen das Sicherheitsgefühl erhöht und jenen entgegenkommt, die die Nase voll von der Maske haben. Bei Minustemperaturen wärmt sie zwar, lässt aber die Skibrille anlaufen. Bei warmem Wetter wiederum gibt es angenehmere Tätigkeiten, als die Maske am Lift ständig mühsam an- und auszuziehen.

Gerade in kleinen Skigebieten kann das matchentscheidend sein. Fideris und Samnaun haben als Erste freiwillig die Zertifikatspflicht eingeführt. Weitere mögen folgen. Solange sich die Fallzahlen in Grenzen halten, ist das kein Wildwuchs, sondern eine typisch schweizerische Lösung, die Sinn macht. Denn die Verantwortlichen in den Wintersportorten wissen am besten, was ihre Gäste wünschen. Also sollen sie entscheiden. Und nicht der Bundesrat.

Eva Novak ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die langjährige Bundeshausjournalistin und studierte Historikerin beobachtet die Wirtschaftspolitik direkt aus Bern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.