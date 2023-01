«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Skigebiete müssen kreativ werden – kann das gelingen? Der Schnee wird knapper, die Winter kürzer. Darauf muss die Tourismusbranche in der Schweiz reagieren. Die Frage ist nur: Wie? Mirja Gabathuler als Host Pia Wertheimer als Gast

Frühlingshafter Sonnenschein, grüne Wiesen und mittendrin ein schmaler Streifen Kunstschneepiste: Nach der Saisoneröffnung in den Schweizer Skigebieten machten diese Woche solche Bilder die Runde.

Sinnbildlich zeigt sich hier ein Problem, dass die tiefgelegenen und mittelhohen Skigebiete in Zukunft beschäftigen wird. Der Schnee wird im Winter knapper, die Saison kürzer. Was bedeutet das für die Tourismusbranche der Schweiz? Muss sie komplett umdenken? Mit welchen Ideen reagieren Skigebiete auf den Schneemangel? Und wie könnten unsere Sportferien in naher Zukunft aussehen?

Darüber spricht SonntagsZeitungs-Redaktorin und Tourismus-Expertin Pia Wertheimer in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

