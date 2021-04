Flashmob am Bahnhof SBB – Die Skeptiker-Tanzwelle hat Basel erreicht Nach französischem Vorbild haben sich am Mittwoch etliche Kritiker der Covid-Massnahmen zu einer Blitzaktion getroffen. Die Polizei schaute zu. Simon Bordier

An die hundert Personen fanden am Mittwoch gegen 17 Uhr zum Singen und Tanzen zusammen. Screenshot: Youtube

Nach den Trycheln und Sennenkäppi erhält die Corona-Protestbewegung nun eine weitere folkloristische Note: Am frühen Mittwochabend haben sich an die hundert Personen, darunter Eltern mit Kindern, am Bahnhof Basel SBB getroffen, um gemeinsam das französische Chanson «Danser encore» anzustimmen. Zu Akkordeon-, Gitarren-, Tamburin- und Saxofonklängen tanzte man sich durch die Bahnhofspasserelle, schwang die Arme in Wellenbewegungen, wedelte mit bunten Tüchern und genoss das maskenlose Leben. Denn nein: Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen keinen Gesichtsschutz.

Der Auftritt war kurz, aber nicht ohne Wirkung. «Merci den Musikern und Musikerinnen, danke Basel, es hat mir unglaublich gutgetan», schreibt ein Basler Unternehmer in einem Mail an die Redaktion. Der Mann kämpft seit Monaten mit Mails an Medien und Behördenvertreter gegen die Corona-Massnahmen und die «Covid-Lügerei» an. Er tue dies als Privatperson, sagt er auf Nachfrage dieser Zeitung. Von dem Flashmob habe er über die sozialen Medien erfahren; er selbst sei nicht an der Organisation beteiligt gewesen, sagt er.

Wer hinter der zehnminütigen Aktion steckt, ist nicht bekannt. «Die Polizei hatte eine Meldung betreffend die Aktion erhalten und war dann sofort vor Ort», sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, zu «20 Minuten». Man habe die Situation beobachtet, jedoch nicht interveniert. Der Flashmob sei so schnell vorbeigegangen, dass keine Personenkontrollen durchgeführt oder Bussen verteilt worden seien, so Toprak. Auf Anfrage dieser Zeitung ergänzt er: «Sollten die Organisatoren ausfindig gemacht werden können, müssen diese mit einer Verzeigung rechnen.»

Die SBB wollen sich nicht näher zur Aktion in ihrem Bahnhof äussern und verweisen auf die Polizei. SBB-Sprecher Olivier Dischoe lässt es sich allerdings nicht nehmen, an das ÖV-Schutzkonzept «Rücksichtsvoll zusammen unterwegs» zu erinnern, «das bekanntlich in Fahrzeugen und Bahnhöfen gilt».

Vorbild Frankreich

Bei der gestrigen Aktion handelt es sich um einen der grössten Flashmobs dieser Art in der Schweiz. Vergleichbare Blitzaktionen von Corona-Gegnern hat es bislang vor allem in Frankreich gegeben, wo Dutzende Musiker und Musikbegeisterte zu besagtem französischen Lied in Bahnhöfen gespielt und getanzt haben. Kleinere Flashmobs fanden auch schon in Schweizer Städten wie Freiburg und Zürich statt.

Das Chanson stammt aus der Feder des französischen Sängers Kaddour Hadadi, kurz HK. Laut eigener Aussage entstand «Danser encore» letztes Jahr aus einer Trotzreaktion heraus, nachdem eines seiner Konzerte mit Beginn des zweiten Lockdown abgesagt werden musste.

Mit Liedversen wie «Lassen wir uns nicht beeindrucken von all diesen Unvernünftigen, diesen Angsteinflössern, halten wir sie auf Abstand» spricht der Franzose mit algerischen Wurzeln Hunderttausenden aus der Seele. Der offizielle Videoclip wurde bislang über drei Millionen Mal auf Youtube angeklickt und hat unter Gegnern der Corona-Massnahmen Kultstatus erreicht. Inzwischen liegen auch freie Übersetzungen in mehreren Sprachen vor, darunter Deutsch. Eine Strophe lautet: «Regeln machen uns zum Depp / Totaler Blödsinn auf Rezept / Wehe, wenn du noch denken kannst / Wehe, wenn du noch draussen tanzt».

Der Autor der Protesthymne zeigt sich vom Erfolg überrascht und weist die Verantwortung für die Flashmobs von sich. Es sei allerdings schon «starker Tobak», wenn man nun mit dem Mahnfinger auf die Teilnehmer solcher Blitzaktionen zeige, sagte HK zur «Huffington Post». Im Vergleich zu den gestossen vollen Metros und Zügen sei die Aufregung über «2000 Personen, die glücklich darüber sind, sich für 30 Minuten an der frischen Luft begegnen zu dürfen», doch «völlig überzogen», so der Chansonnier.

Linke Massnahmen-Kritiker

Im deutschsprachigen Raum kommt es immer wieder zu Massenprotesten von Corona-Skeptikern, bisweilen werden diese von rechtsextremen Gruppierungen unterwandert. Anders in Frankreich: Regelmässige Kundgebungen von Massnahmengegnern gibt es dort nicht – und wenn die Menschen die Stimme erheben, so kommt der lauteste Protest nicht selten von links.

So waren zwischenzeitlich Dutzende Theaterhäuser im ganzen Land besetzt. Kulturschaffende wollten damit die Wiedereröffnung ihrer Bühnen nach monatelangen Schliessungen erreichen. Einzelne Gewerkschaften schlossen sich der Bewegung mit der Forderung an, man müsse Künstler in der Krise besser entschädigen und generell bessere Arbeitsbedingungen garantieren. Auch der Sänger HK ist politisch kein unbeschriebenes Blatt. Er verschaffte sozialen Anliegen mit seiner Musik immer wieder Gehör.

Fehler gefunden?Jetzt melden.