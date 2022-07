Wurde vom Staat entschädigt, nun wird er dafür kritisiert: Marco Rima bei der Corona-Demo in Zürich im September 2020. Foto: Urs Jaudas

Knallige Schlagzeile, grosse Empörung: «Marco Rima kassierte 150’000 Franken Corona-Gelder», titelte die «Luzerner Zeitung» in ihrer Onlineausgabe am Montag. Der Komiker habe Hilfsgelder beantragt, obwohl er die Massnahmen des Bundes kritisiert habe, zu denen – so schreibt die «Luzerner Zeitung» – «auch die Ausfallentschädigungen zählen».