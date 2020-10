Reaktionen auf Trumps Corona-Erkrankung – «Die Situation könnte sich noch mehr zuspitzen» Wie die amerikanischen Politanalysten die Lage nach dem positiven Corona-Test des US-Präsidenten einschätzen.

«Nun kann Trump diese Krankheit nicht mehr herunterspielen»: Jonathan Karl. Foto: Screenshot ABC

«Das ist eine schockierende Wendung. Wir sind einen Monat von der Wahl entfernt und die Quarantäne dauert im Minimum 14 Tage. Da er positiv ist, könnte er länger ausfallen. Und die Situation könnte sich noch mehr zuspitzen», sagt der ABC-Korrespondent im Weissen Haus, Jonathan Karl. In der Nacht teilte US-Präsident Donald Trump mit, dass er und seine Frau positiv auf das Virus getestet wurden (zur Nachricht).

Welche Auswirkungen auf den Wahlkampf werden erwartet? «Das Testresultat ist ein Game Changer. Der Präsident hat Joe Biden mehrfach angegriffen, weil bei seinen Auftritten Maskenpflicht galt. Trump selber trug in der Öffentlichkeit nur wenige Male eine Maske. Er sagte immer, dass die Pandemie sehr bald vorbei sein wird. Aber nun kann er diese Krankheit nicht mehr herunterspielen», so Karl weiter.

Zur Gesundheit des Präsidenten meint der ABC-Korrespondent: «Trump ist nicht nur wegen der bevorstehenden Wahlen in einer ungünstigen Situation. Er ist Mitte 70. Er ist nicht dafür bekannt, einen aktiven Lebensstil zu pflegen. Er betreibt nicht wirklich Sport. Das ist ein lähmender Moment für den Präsidenten und das Land.»

«Wenn Trump schwer erkrankt, muss Mike Pence für ihn einspringen – auch im im Wahlkampf. In 14 Tagen wäre eine TV-Debatte zwischen Trump und Biden. Der Präsident wird dann aber vielleicht noch in Quarantäne sein. Niemand weiss nun, wie es weiter geht», sagt ABC-Journalistin Cecilia Vega.

Eine Frage die jetzt in den USA wieder gestellt wird: Könnte Donald Trump seinen Kontrahenten Joe Biden beim TV-Duell vor wenigen Tagen angesteckt haben? Zwar standen die beiden Kandidaten in Abstand zueinander, doch Trump schrie teilweise in Bidens Richtung. Wie Dr. Jennifer Ashton auf ABC News erklärt, gilt der 1,8 Meter weite Abstand zwischen Trump und Biden als sicher. «Aber es gibt viele Dinge, die wir über das Virus noch nicht wissen», sagt Ashton. «Zudem haben wir Zuschauer nur einen Teil des Abends miterlebt. Wir wissen nicht, was Trump und Biden in den Werbepausen getan haben. Ob sie sich näher gekommen sind. Wir wissen auch nicht, wie gut die Belüftung in dem Raum war. Es gibt also viele Faktoren, die auch eine Ansteckung von Joe Biden begünstigt haben könnte.»

Vizepräsident Mike Pence war am Dienstag mit dem Präsidenten im Oval Office, nach den geltenden Regeln müsste er wohl in Quarantäne, sagt Dr. Sanjay Gupta, CNN Medical Correspondent. Er sei gespannt, wie man im Weissen Haus damit umgehe. Das Contact Tracing sei wichtig. Es stellten sich nun die Fragen, wer war in der Nähe des Präsidenten, wem hat er die Hand geschüttelt? «Es geht um die Führungspersonen des Landes.» Joe Biden sei bei der Debatte wohl weit genug entfernt gewesen, er müsse aber sicher getestet werden, so Gupta.

Die CNN-Analysten debattieren darüber, ob das nun eine Wende in der Coronapolitik wird. Es sei ein schrecklicher Weckruf, sagt Carl Bernstein Political Analyst auf CNN. Es sei ein definierender Moment, es habe die Präsidentschaft verändert. «Werden wir nun anfangen zu tun, was die Wissenschaftler sagen?», wirft er ein.

Update folgt.

aru/ij