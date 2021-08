Kommentar zur Demo in Liestal – Die Sicherheitsdirektorin lässt die Polizei im Stich Wegen der Vorfälle rund um die Kundgebung in Liestal wird Regierungsrätin Kathrin Schweizer (SP) zu Recht von ihrer eigenen Partei kritisiert. Dennoch schweigt sie. Meinung Benjamin Wirth

Die SP-Regierungsrätin Kathrin Schweizer steht nach der Demonstration in Liestal abermals in der Kritik. Foto: Lucia Hunziker

Brutal, konfliktbereit, unverhältnismässig – nach den Ausschreitungen an der Demonstration in Liestal von vergangenem Mittwoch prasselte ein Schwall von Kritik auf die Kantonspolizei ein. Längst hat sich in den Köpfen der Bevölkerung das Bild der bösen und aggressiven Beamten in Vollmontur festgesetzt. Dabei spielt es beinahe keine Rolle mehr, wer den Konflikt begonnen hat. Der Tenor ist eindeutig: Bestimmt warens die Polizisten. Diese voreilige Verurteilung ist irreführend.

Es ist richtig, dass das polizeiliche Verhalten vor Ort differenziert beäugt wird. Auch die Baselbieter Sozialdemokraten haben recht, wenn sie in einem Communiqué vom Freitag die umfassende politische Aufarbeitung des «illegitimen» Vorfalls fordern und so indirekt ihre eigene Regierungsrätin kritisieren. Denn es liegt an Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP), ihre Angestellten im Griff zu haben, Fehler von ihnen einzugestehen oder sich gegenüber der Öffentlichkeit schützend vor sie zu stellen.

Als Vorsteherin des Polizeikorps hüllt sie sich aber lieber in den Mantel des Schweigens, anstatt zu den Vorkommnissen Stellung zu beziehen. Fragen gäbe es reichlich: Hatte sie Kenntnis von der Kundgebung? Weshalb reagierte der Einsatzleiter nicht, als er sah, wie klein der Demonstrationszug war? Oder wieso wurden ganze Busstrecken derart lange gesperrt? Auch wenn Schweizer zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf alle Fragen eine Antwort hätte, würde eine kurze Stellungnahme ihrerseits, wie überflüssig sie auch sei, bereits Druck vom Kessel nehmen. Doch sie sagt nichts. Hingegen wird man an die Medienstelle der Polizei verwiesen.

«In der Regel sind es nicht die Sicherheitsbeamten vor Ort, die den Takt vorgeben und sich Strategien überlegen. Im Grundsatz ist das Schweizers Dossier.»

Damit setzt der Kanton falsche Zeichen. Auch wenn sich die Kantonspolizei tatsächlich «grotesk» und unsittlich – wie von der Baselbieter SP vehement kritisiert – verhalten hätte, ist es nicht ihre Aufgabe, politische Entscheide gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären. In der Regel sind es nicht die Sicherheitsbeamten vor Ort, die den Takt vorgeben und sich Strategien überlegen. Im Grundsatz ist das Schweizers Dossier.

Dass sie sich mit der Öffentlichkeitsarbeit ab und an schwertut, ist indes nichts Neues. Bereits im Fall Märkli – dem achtjährigen Buben, der im Dorfladen fragte, ob er mit Spielgeld etwas kaufen dürfe, und darauf mit Verbrecherfotos in den Polizeiakten landete – hatte Schweizer Mühe, die richtigen Worte zu finden. Erst nachdem der Fall in den politischen Gremien heiss diskutiert worden war, äusserte sie sich.

Von der SP-Regierungsrätin wird nichts Weltbewegendes erwartet. Aber als gewählte Sicherheitsdirektorin gehört es zu ihrer Pflicht, auf sicherheitsrelevante Geschehnisse im Kanton einzugehen und das öffentliche Verhalten der eigenen Mitarbeiter zu beurteilen. Im aktuellen Fall lässt sie die Interpretationen der Bevölkerung unverändert und die Kantonspolizei somit im Stich. Als Chefin hat sie versagt.

