Kistenvelo im Crash-Test – Die Sicherheit für Kinder ist nicht gewährleistet Die Simulation einer Kollision zwischen einem Cargo-Velo und einem Auto fördert Sicherheitslücken am Gurtsystem zutage. Typenprüfungen für solche Befestigungsbänder sind aber nicht obligatorisch. Martin Regenass

Das Kistenvelo fährt mit 25 Kilometern pro Stunde gegen das Auto. Video: Martin Regenass

Das Kistenvelo mit zwei Kindern an Bord wird im Dynamic Test Center in Vauffelin auf 25 Kilometer pro Stunde beschleunigt und gegen das Heck eines Autos gefahren. Die Basler Versicherungen wollen mit diesem Crashtest im Berner Jura aufzeigen, welche Verletzungen der erwachsene Cargo-Velo-Fahrer und die beiden Kinder vorn in der Kiste erleiden. Verletzungen im Kopf- und Halsbereich können die Folge sein. Immerhin sind die dafür verwendeten Crashtest-Dummies keine Menschen.