Bilanz nach der Nullnummer - Die seltsame Wahrnehmung des Murat Yakin

Zur blutleeren Nullnummer des Nationalteams – Die seltsame Wahrnehmung des Murat Yakin Der Nationaltrainer beweist Fantasie, indem er in Nordirland ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen haben will. Dabei muss er lernen, welche Ansprüche sie zu erfüllen hat. Thomas Schifferle aus Belfast

Da gehts doch lang: Murat Yakin zeigt in die eine Richtung, Renato Steffen läuft trotzdem in die andere.

Foto: Toto Marti (Blick/Freshfocus)

Zuletzt sorgt Murat Yakin wenigstens noch für einen Lacher. Ein nordirischer Journalist will von ihm unbedingt wissen, wieso nicht Ricardo Rodriguez den Elfmeter getreten habe. Der sei doch ein guter Schütze. «Are you sure?», fragt Yakin zurück und muss selbst dazu grinsen, «sind Sie sicher?».

Die Zeiten, als Rodriguez einmal ein guter Penaltyschütze war, liegen schon über zwei Jahre zurück, seither lief er viermal an und verschoss viermal. Darum verzichtet er an diesem Mittwochabend in Belfast, als der Schiedsrichter einen harmlosen Schubser von Smith gegen Vargas mit einem Elfmeter bestraft. Haris Seferovic übernimmt die Verantwortung, und Seferovic läuft mit so viel Überzeugung an, wie er nachher schiesst: mit genau null. Der Goalie hält problemlos. Und die Schweiz stolpert schliesslich in ihrem vierten Match der WM-Qualifikation in ein 0:0.