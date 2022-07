Im Zolli-Gehege – «Die Seelöwen sind Morgenmuffel» Tierpflegerin Carole Ruby ist im Basler Zolli für die vier Seelöwen-Damen zuständig. Was sie mit den geselligen Tieren erlebt. Vivana Zanetti

Auf den ersten Blick sehen die Seelöwen recht herzig aus, mit ihrer etwas unförmigen Erscheinung, den grossen runden Augen und den langen, katzenartigen Schnauzhaaren. Foto: Pino Covino

Folgt man dem Weg in den hinteren Teil des Zolli – vorbei an den Ponys, den Rappenantilopen und den Bisons – trifft man irgendwann etwas erhöht auf eine kleine Waldlichtung. Blau schimmert einem da ein Schwimmbecken entgegen. Wie schön wäre es, gleich vom anliegenden Felsen ein Spiessli ins Wasser zu machen. Immerhin messen die Thermometer an diesem Sommertag schon im Schatten über 30 Grad. Doch ein solches Unterfangen wäre ziemlich gefährlich – weil hier die Seelöwen leben.