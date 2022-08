«Los emol» – der BaZ-Podcast – «Die Schwinger werden immer in die rechte Ecke gedrängt – aber das stimmt nicht!» In einer Woche steigt mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln der grösste Sportanlass der Schweiz. Der ehemalige Spitzenschwinger Rolf Klarer kennt den Nationalsport wie kaum ein Zweiter in der Region Basel – und erzählt, weshalb dieses Eidgenössische so bedeutend ist. Dominic Willimann

«Der Stärkste wird gewinnen. Das wollen die Zuschauer sehen.» Rolf Klarer, ehemaliger Spitzenschwinger und OK-Vizepräsident des Esaf in Pratteln. Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

300’000, 350’000, vielleicht auch 400’000. So viele Zuschauer werden am nächsten Wochenende beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln erwartet. Sicher ist, dass die Arena mit ihren 50’900 Plätzen voll besetzt sein wird. Und zwar schon am Samstagmorgen um 7.30 Uhr, wenn die Aktiven in das mobile Stadion einmarschieren. «Ein Gänsehautmoment», erzählt Rolf Klarer, der betont, dass das Publikum an einem Schwingfest bunt zusammengewürfelt sei. «Die Schwinger werden immer in die rechte Ecke gedrängt, aber das stimmt nicht.»

Der ehemalige Basler Spitzenschwinger wirkt beim Esaf als OK-Vizepräsident und erzählt, dass trotz grossem Boom beim Nationalsport nicht alles so einfach war in der Vorbereitung des grössten Schweizer Sportanlasses. So sei etwa das Finden der Königspartner, der wichtigsten Sponsoren, nicht ganz einfach gewesen. «Die Basler Chemie hat sich ganz still im Hintergrund gehalten.»



Rolf Klarer als Turnerschwinger – hier beim Eidgenössischen 1995 in Chur. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus)

Trotzdem ist es dem Veranstalter gelungen, ein riesiges Volksfest auf die Beine zu stellen. Auf dem Gelände werden seit Wochen Baustellenführungen abgehalten, auch der Gabentempel ist täglich geöffnet. So richtig los geht es am Donnerstag mit einem Open Air und am Freitag mit dem grossen Festumzug durch Pratteln.

Die Vorfreude bei Rolf Klarer auf das Esaf vor der Haustür ist riesig. Er ist davon überzeugt, dass trotz der dem Schwingsport eigenen Einteilung am Ende der zwei Tage der Richtige gewinnen wird. Doch Klarer sagt auch, wenn es um den König geht: «In diesem Jahr ist es so offen wie nie zuvor.»

Die Gesprächsrunde von links: Rolf Klarer, René Häfliger, Dominic Willimann.

