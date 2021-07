«Apropos» – der tägliche Podcast – Die schwierige Beziehung zwischen Bevölkerung und Bundesrat Der Ton wird rauer: Unsere Bundesräte und Bundesrätinnen werden immer häufiger bedroht. In ihrem Schatten finden sich deshalb auch immer öfters Personenschützer. Was hat das mit der Pandemie zu tun? Und geht es wieder vorüber? Antworten in «Apropos». Vivienne Kuster , Fabian Renz als Gast

Wenn Bundesrat Alain Berset in Kontakt tritt mit der Bevölkerung, stehen irgendwo im Hintergrund – sichtbar oder unsichtbar – Personenschützer für den Ernstfall bereit. Foto: Keystone/Magali Girardin

Sie sind meist unsichtbar, aber immer wichtiger: Die Personenschützer und Personenschützerinnen unseres Bundesrates reisten auch auf der diesjährigen Bundesratsreise mit. Im letzten Jahr haben die Drohungen gegen unsere Landesregierung um ein vielfaches zugenommen: Rund 1000 waren es im vergangenen Jahr.

In anderen Ländern ist es normal, dass Politikerinnen und Politiker unter Polizeischutz stehen. In der Schweiz wird es erst seit einigen Jahren immer öfter notwendig. Wie kommt es, dass sich Mitglieder des Bundesrates nicht mehr frei bewegen können? Und was hat das Ganze mit Corona zu tun?

Darüber spricht Philipp Loser mit Tamedia-Bundeshauschef Fabian Renz in der aktuellen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia.

