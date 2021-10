WM-Qualifikation Schweiz – Rumänien – Die Schweizerinnen übernehmen trotz viel Pech die Tabellenführung Mal verkrampft, mal unglücklich, am Schluss dennoch hoch verdient: Das Schweizer Nationalteam bezwingt in der WM-Qualifikation Rumänien 2:0. Fabian Sangines

Der Aktivposten im Schweizer Team: Ramona Bachmann führt die Schweiz gegen Rumänien zum Sieg. Foto: Walter Bieri/Keystone

Zu den grossen Stärken von Nils Nielsen gehört der Umgang mit seinen Spielerinnen, so heisst es zumindest immer wieder aus dem Umfeld des Nationalteams. Fast immer spricht der Schweizer Nationaltrainer mit ruhiger Stimme, insbesondere dank seiner Empathie hat das, was er sagt, grosses Gewicht beim Team. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien ist das zur Pause auch bitter nötig - und offenbar findet Nielsen in der Kabine mal wieder die richtigen Worte.

Nach einer trägen ersten Halbzeit sind die Schweizerinnen nach dem Wiederanpfiff wie verwandelt, etwas mehr als zwei Minuten brauchen sie, um das erlösende 1:0 zu erzielen. Natürlich steht Ramona Bachmann am Ursprung des Treffers, sie ist ohnehin einer der wenigen Aktivposten im Schweizer Spiel. Über aussen dribbelt sie sich durch, nahezu von der Grundlinie versucht sie Andrea Paraluta zu überlupfen, die Torhüterin wehrt zwar ab, jedoch nur bis zu Ana Maria Crnogorcevic, die aus kurzer Distanz via Latte und Paralutas Arm die Führung erzielt.

Erst ab jetzt ist es der erwartete Sturmlauf der haushohen Favoritinnen, doch mal scheitert Svenja Fölmli am Pfosten, mal Maendly an der Latte, mal Bachmann an Paraluta und mal schiesst Bachmann aus bester Position daneben. Sogar Innenverteidigerin Rahel Kiwic darf sich versuchen, schultert den Ball am Tor vorbei. Die 3803 Fans im Letzigrund müssen sich bis zur 90. Minute gedulden, bis Crnogorcevic mittels Penalty zum 2:0-Endstand trifft. Der Sieg hätte jedoch viel deutlicher ausfallen müssen – die Schweizerinnen haben aber Pech, dass sie insgesamt viermal Aluminium treffen. Dennoch reicht das Resultat, um Italien im Fernduell um die Tabellenführung mit einem Tor zu überholen.

Telegramm Infos einblenden Schweiz – Rumänien 2:0 (0:0)

Letzigrund. – 3803 Zuschauer. – Tore: 48. Crnogorcevic 1:0. 90. Crnogorcevic (Foulpenalty) 2:0.Schweiz: Thalmann; Maritz, Kiwic, Bühler, Stierli; Wälti (74. Mauron); Crnogorcevic, Sow, Xhemaili (62. Maendly), Bachmann (74. Rinast); Fölmli (90. Humm).

