Protokoll von Selenskis Rede in Bern – «Die Schweizer sollen wie die Ukrainer gegen das Böse kämpfen»

Das Protokoll von Selenskis Rede – «Die Schweizer sollen wie die Ukrainer gegen das Böse kämpfen» Der ukrainische Präsident sprach auf dem Berner Bundesplatz. Das ist seine Rede im Wortlaut.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski begrüsst die Demonstrierenden auf dem Bundesplatz. Quelle: SRF

An das Schweizer Volk

Ich grüsse alle Schweizer Freunde der Ukraine.

Ihr seid ein wunderbares Volk, das Volk der Schweiz!



Ich danke Ihnen, dass Sie unser Volk unterstützen. Ich danke Ihnen, dass Sie die Freiheit verteidigen, gemeinsam mit allen, die sie schätzen. Das ist jetzt sehr wichtig. Gerade jetzt, in dieser besonderen Zeit, in der der Terror zur Staatsdoktrin einer der grössten Nationen der Welt wurde, zur Grundlage ihrer Aussenpolitik. In einer Zeit, in der die terroristischen Verbrechen nicht von Randfiguren oder marginalen Gruppen begangen werden, sondern von einem Staat, der über Atomwaffen verfügt. In der ein ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates gegen alles verstösst, wofür die Vereinten Nationen geschaffen wurden. Dieser Staat hat einen grausamen, blutigen, sinnlosen Krieg gegen uns entfesselt.