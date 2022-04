Interview mit Annett Louisan und Ticketverlosung – «Die Schweizer sind mehr Rock’n’Roll»

Am 8. April tritt die deutsche Chanson-Sängerin im Basler Stadtcasino auf. Mit der BaZ spricht sie über zwei Jahre Pandemie, abgesagte Konzerte, das Leben als Mama und das Schweizer Publikum.

Nachdem Ihre Tour während zweier Jahre Pandemie mehrfach hat verschoben werden müssen, geht es im April endlich los. Wie geht es Ihnen damit?

Es ist für mich surreal, jetzt endlich wieder auf Tour zu gehen. Ich habe in den letzten zwei Jahren ein ganz anderes Verhältnis zum Musikmachen und zum Livespielen bekommen. Ich gebe zu, dass sich da zeitweise auch Sorgen untergemischt haben. Letztlich musste ich einfach akzeptieren, dass ich nicht in die Zukunft schauen kann. So konnte ich mit der unsicheren Situation ganz gut umgehen.