Gesündere Süssigkeiten – Die Schweizer Schokolade soll auf Zuckerentzug Nestlé, Migros und andere Hersteller wollen Schoggi mit deutlich weniger Zucker anbieten. Wie schwierig das ist, zeigen gescheiterte Versuche. Erich Bürgler

Die Hersteller hoffen, dass die Kunden öfter zugreifen, wenn in der Schoggi weniger Zucker steckt. Foto: Getty Images

Es dient wohl vielen als Rezept gegen die mitunter gedrückte Stimmung angesichts der dunklen Wintertage und der schon lange andauernden Corona-Krise – ein gutes Stück Schokolade. Dabei ist klar: Gesund ist das nur fürs Gemüt. Zur Unterstützung der körperlichen Fitness greift man besser zum Gemüse.

Die Schokoladenhersteller versuchen derweil, ihre Produkte auf teilweisen Zuckerentzug zu setzen. Der Multi Nestlé kündigte vor zwei Jahren einen Durchbruch an. Die Entwickler des in Lausanne gelegenen Forschungszentrums präsentierten voller Stolz ihre Innovation. Eine «bahnbrechende» physikalische Methode, die den Zuckeranteil in Schokolade um 30 Prozent reduziert – angeblich, ohne dass der Geschmack darunter leidet. Dies dank einem neuartigen Superzucker, dessen Struktur im Inneren hohl ist und der sich dadurch schneller im Mund auflöst.