Ragusa-Chef im Interview – «Die Schweizer Schoggi wird zu teuer» Daniel Bloch über Salmonellen in Schokoladeneiern, die Lust der Schweizer auf ausländische Schoggi und übergewichtige Osterhasen. Erich Bürgler

Beherrscht das Geschäft mit Schokolade und Nüssen: Camille-Bloch-Chef Daniel Bloch. Foto: Fabian Hugo (13 Photo)

Die Maschine, die in Courtelary BE die Haselnüsse für Ragusa röstet, hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. «Die funktioniert noch einwandfrei», sagt Daniel Bloch, Chef des Ragusa-Herstellers Camille Bloch, als er durch die ansonsten modernen Produktionshallen führt. Dabei wollte er einst, frisch von der Wirtschaftshochschule, solche Produktionsschritte auslagern – aus Effizienzgründen. Heute ist er froh, dass ihm sein Vater das ausgeredet hat. Möglichst viel selber machen, lautet die Devise. Sogar Haselnüsse pflanzt das Familienunternehmen selber an.