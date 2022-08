Hier am Köniz-Kreisel fühlt er, was Heimat bedeutet: Mark Bamidele, Chef von Diaspora TV, dem Internetsender, der die ausländische Bevölkerung in der Schweiz informiert.

Wir stehen hier am Kreisel mit dem Schriftzug Köniz. Warum bedeutet genau dieser Ort Heimat für Sie?

Wenn ich von anderswo nach Köniz zurückkehre, spüre ich immer bei diesem Kreisel, dass ich jetzt zu Hause bin. Ich wohne in Köniz, seit ich in der Schweiz bin. Zuerst in der Asylunterkunft, heute mit meiner Familie in der Nähe des Kreisels. Er symbolisiert für mich Konstanz: Rundherum ändert sich alles stetig, in meinem Leben, in Köniz, aber der Kreisel bleibt gleich.