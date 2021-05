Die Schweiz lieferte Söldner, im Gegenzug gewährten die Franzosen Zugang zu ihrem Binnenmarkt : Eidgenössische Söldner vor einer Schenke. Die kolorierte Radierung entstand Ende des 18. Jahrhunderts. Bild: Schweizerisches Nationalmuseum

Man kann davon ausgehen, dass in diesen Tagen in Brüssel über die Schweizer geschimpft wird: diese Rosinenpicker, Trittbrettfahrer, Egoisten! Dass der Bundesrat diese Woche die Verhandlungen über das Rahmenabkommen abbrach, traf die EU unvorbereitet. Entgeistert fragt man sich in der europäischen Hauptstadt, was diesen Eidgenossen wohl eingefallen sei – nach Jahren der diplomatischen Therapie, nachdem man sie geknetet und massiert, ihnen gedroht und geschmeichelt hatte, gaben sie nicht nach, obschon sie so oft solches versprochen hatten, während die EU natürlich nirgendwo nachgab, aber wozu sollte sie auch? Wir sind Europa. Was seid Ihr?