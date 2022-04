Sanktionen gegen Russland – Die Schweiz weist keine russischen Diplomaten aus Viele EU-Länder schicken zurzeit Vertreter aus Russland weg. Die Schweiz dagegen verzichtet auf diese Massnahme. Thomas Knellwolf Charlotte Walser

Die russische Botschaft in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Zahlreiche europäische Staaten haben in den vergangenen Tagen russische Diplomaten ausgewiesen. Auch in der Schweiz wurden entsprechende Forderungen laut – zum Beispiel vom ehemaligen BDP-Nationalrat Bernhard Guhl.



Doch die Schweizer Landesregierung hat anders entschieden: Russische Diplomaten müssen die Schweiz nicht verlassen. Der Bundesrat habe dieses Thema am Mittwoch diskutiert, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi auf Anfrage. Er habe entschieden, keine Sanktionen in Form von Ausweisungen von Diplomaten zu verhängen.

Weiter nach der Werbung

Den Entscheid begründet der Bundesrat mit diplomatischen Interessen und Interessen der Schweiz. Die Kommunikationskanäle mit Russland müssten aufrechterhalten werden, insbesondere im Interesse des Schutzmachtmandates, das die Schweiz für Georgien ausübt, sagte Simonazzi.

Funktionsfähigkeit der Schweizer Botschaft gefährdet

Zudem könnten politische Sanktionen in Form von Ausweisungen russischer Diplomaten die Funktionsfähigkeit der Schweizer Botschaft in Russland beeinträchtigen, was nicht im Interesse der Schweizerinnen und Schweizer vor Ort wäre. «Wenn die Schweiz Diplomaten ausweist, geschieht dies aus Gründen der inneren Sicherheit, und diese Fälle werden nicht öffentlich kommuniziert», sagte der Bundesratssprecher.

Mehrere europäische Länder haben in den vergangenen Tagen als Reaktion auf Gräueltaten in der Ukraine russische Diplomaten ausgewiesen. Zuletzt kündigte Spanien an, 27 russische Diplomaten würden weggeschickt, in Italien sind es 30 und in Portugal 10.

Am Montag hatte Deutschland 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. In Frankreich sind 35 Diplomaten von einer Ausweisung betroffen. Die baltischen Staaten haben nach Bekanntwerden der jüngsten Russland zugeordneten Massakern in der Ukraine sogar die Schliessung der russischen Generalkonsulate angeordnet. Zu den wenigen europäischen Ländern, die wie die Schweiz von derartigen Massnahmen absehen, gehört bislang Österreich.



Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema 3KVB3FET oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Von 2010 bis 2020 berichtete sie für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus dem Bundeshaus. Weitere Stationen waren InfoSüd und die Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.