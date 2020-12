Jubel in Paris über das beschlossene Klimaabkommen 2015: Der französische Staatspräsident François Hollande umarmt die Chefin des UNO-Klimasekretariats Christiana Figueres.

Nein, im Gegenteil: Ich konnte lange nicht mehr so viel Zeit daheim mit meiner Familie verbringen. Das letzte physische internationale Klimatreffen fand Anfang März statt, seither sind die Gespräche informell und virtuell weitergelaufen. Eher als Reise-Entzugserscheinungen habe ich eine Videokonferenz-Übersättigung.

Herr Perrez, als Umweltbotschafter des Bundes sind Sie in der ganzen Welt unterwegs. Die diesjährige UNO-Klimakonferenz wurde um ein Jahr verschoben. Haben Sie im Corona-Jahr Entzugserscheinungen?

Aber Öffentlichkeit wäre doch ein gutes Druckmittel gewesen. Ab 1. Januar gilt das Pariser Klimaabkommen. Und bis Ende Jahr sollten die Vertragsstaaten nochmals ihre Klimaziele verbessern.