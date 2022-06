Auswirkungen des Ukraine-Kriegs – Die Schweiz sucht Import-Gas – dabei gibt es hier grosse Vorkommen Unter dem Südtessin, dem Genfersee und dem Juramassiv lagern enorme Mengen Erdgas. Nun werden Forderungen laut, diese Reserven zu nutzen. Philippe Reichen aus Lausanne Beni Gafner aus Bern

Russland stoppt seine Gaslieferungen in immer mehr europäische Länder: zuletzt in die Niederlande und Dänemark, zuvor nach Finnland, Polen und Bulgarien. Auch die Schweiz bezieht russisches Gas und muss mit Versorgungsschwierigkeiten rechnen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sucht der Bundesrat darum nach anderen Lieferanten. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) führte jüngst in Katar Gespräche über Gasimporte. Und Sommaruga möchte mit Deutschland vereinbaren, dass man sich bei bedrohlicher Knappheit gegenseitig unterstützt.