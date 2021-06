Die Schweiz ist weiter - Im Achtelfinal wartet Belgien, Frankreich, Deutschland oder Portugal

Am Sonntag machen die Schweizer mit dem 3:1-Sieg gegen die Türkei den ersten Schritt. Am Montag spielen ihnen die Resultate in der Gruppe B und C in die Karten. Damit steht die Schweiz als einer der vier besten Gruppendritten im Achtelfinal.

Foto:Jean-Christophe Bott/Keystone