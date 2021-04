Spitzentreffen in Brüssel – Die Schweiz «schockiert» die EU Der Bundespräsident präsentiert der EU harte Forderungen – die EU-Kommissionschefin reagiert schockiert: Nach dem Spitzentreffen in Brüssel scheint das Rahmenabkommen so gut wie gescheitert. In Bern macht sich Ratlosigkeit breit. Fabian Renz , Stephan Israel , Fabian Fellmann , Markus Brotschi , Beni Gafner

Nicht der Moment für Küsse: Bundespräsident Guy Parmelin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: François Walschaerts (EPA, Keystone)

Kaiserwetter in Brüssel. Ein strahlend blauer Himmel über den Büroschluchten im Europaviertel. Die trügerisch freundliche Kulisse für dieses Treffen, an dem zuletzt so viele Erwartungen hingen. Ein Treffen auf höchstem politischem Niveau: Guy Parmelin, der Schweizer Bundespräsident, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission. Ein Vormittag, um geradezubiegen, was nach jahrelangen Verhandlungen hoffnungslos verrenkt scheint. Ein Vormittag, um das institutionelle Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zu retten. Kann es gelingen?